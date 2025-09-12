Τραμπ: Συνελήφθη ο δράστης για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ένας ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα έχει τεθεί υπό κράτηση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο τέλος ενός ανθρωποκυνηγητού που ακολούθησε μετά την «αποτρόπαιη δολοφονία» όπως την αποκάλεσε ο Τραμπ.

Ο δολοφόνος του Κερκ διέφευγε από την αστυνομία και τους ομοσπονδιακούς πράκτορες για περισσότερες από 24 ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό προχθές Τετάρτη, κατά τον οποίο ένας ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε μία φορά και σκότωσε τον 31χρονο Κερκ, στη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης του τελευταίου στο Utah Valley University στην πόλη Όρεμ.

Ο Τραμπ είπε πως ο ύποπτος αναγνωρίστηκε από κοντινά του πρόσωπα και άφησε να εννοηθεί ότι ο πατέρας του υπόπτου τον μετέφερε με το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα όπου και τον παρέδωσε.

«Νομίζω ότι τον έχουμε», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News, προσθέτοντας ότι ένα πρόσωπο που γνωρίζει τον ύποπτο τον κατέδωσε. «Πιστεύω με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι τον έχουμε υπό κράτηση».

«Κάποιος που είναι τόσο κοντά αναγνωρίζει ακόμη και μια μικρή κλίση του κεφαλιού, που κανείς άλλος δεν θα το έκανε», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Ο Τραμπ δεν είπε περισσότερα σχετικά με την ταυτότητα του δράστη. Οι ερευνητές αναμένεται να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους αργότερα σήμερα.

Ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της πολιτείας Γιούτα, δήλωσε ένα πρόσωπο που γνωρίζει σχετικά με την έρευνα, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Προηγουμένως, Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν πως βρήκαν το πυροβόλο όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ και έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες του εν λόγω ατόμου.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που ελήφθησαν προφανώς από κάμερες ασφαλείας και δείχνουν ένα άτομο που φοράει μαύρη μπλούζα, μαύρα γυαλιά ηλίου και σκούρο κασκέτο μπέιζμπολ. Η μακρυμάνικη μπλούζα μοιάζει να φέρει την εικόνα ενός αετού που πετάει πάνω στη σημαία των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα βίντεο του ατόμου που πυροβόλησε όπου φαίνεται να τρέχει στη στέγη και ακολούθως να πηδάει στο έδαφος.