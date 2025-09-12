Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Εκτός φυλακής βρίσκεται ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών, ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκος Μιχαλολιάκος, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας.

Tο Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης που υπέβαλε ο Νίκος Μιχαλολιάκος επικαλούμενος λόγους υγείας.

Οι δικαστές φαίνεται να δέχθηκαν τους λόγους που επικαλέστηκε ο αιτών, επιβάλλοντας κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής είχε επιστρέψει στη φυλακή τον Ιούνιο του 2024, όταν το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης που είχε λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Οι εφέτες, κατόπιν ανάλογης εισαγγελικής πρότασης, έκριναν πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζει να υμνεί τις ναζιστικού τύπου πρακτικές της ΧΑ, παρά την καταδίκη του, γεγονός που του προσδίδει εικόνα αμετανόητου.

Έτσι κρίθηκε τότε, ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και διατάχθηκε η συνέχιση του καθεστώτος κράτησης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ