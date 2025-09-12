Figure: Ντεμπούτο στον Nasdaq με άλμα άνω του 24% - Άντλησε 787 εκατ. δολ. η IPO

Η Figure Technology Solutions είναι η τελευταία εταιρεία τεχνολογίας που επωφελείται από την ακόρεστη όρεξη των επενδυτών για αρχικές δημόσιες εγγραφές, ειδικά για εταιρείες του Nasdaq.

H μετοχή της εταιρείας κρυπτονομισμάτων και blockchain στο ντεμπούτο της την Πέμπτη στην Wall Street, σημείωσε άνοδο άνω του 24%, με την IPO να συγκεντρώνει συνολικά 787,5 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία αποτιμάται πλέον σχεδόν 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της Figure έκλεισε στα 31,11 δολάρια η καθεμία, πάνω από την τιμή αρχικής δημόσιας προσφοράς των 25 δολαρίων.

Ένας γύρος χρηματοδότησης με venture capital το 2021 είχε αποτιμήσει την εταιρεία στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο σε αυτή που αναμενόταν να είναι η πιο πολυάσχολη εβδομάδα του έτους στην αμερικανική αγορά όσον αφορά τον όγκο των IPO, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Το Blockchain αποτελεί εκδημοκρατισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», δήλωσε ο Μάικ Κάγκνεϊ, συνιδρυτής της Figure, σε συνέντευξη στο Bloomberg την Πέμπτη.

Το ντεμπούτο της εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη έρχεται μετά από άλλες επιτυχημένες δημόσιες εγγραφές fintech και κρυπτονομισμάτων αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της Klarna, εταιρείας με δυνατότητα «buy now, pay later», η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο την Τετάρτη και έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με άνοδο 15%.

Η Figure ιδρύθηκε το 2018 από τον συνιδρυτή της SoFi και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Μάικ Κάγκνεϊ και προσφέρει μια πλατφόρμα blockchain σχεδιασμένη για τη δημιουργία, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την εμπορία δανείων.

Η εταιρεία λάνσαρε πιστωτικές γραμμές home equity (HELOCs) ως το πρώτο της προϊόν και μέχρι στιγμής έχει δημιουργήσει δάνεια άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει διευκολύνει συναλλαγές άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο blockchain της, σύμφωνα με κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ενώ οι παραδοσιακές τράπεζες χρειάζονται κατά μέσο όρο 42 ημέρες για να χρηματοδοτήσουν ένα HELOC, η Figure συνήθως χρειάζεται μόνο 10 ημέρες, ανέφερε στο ενημερωτικό δελτίο IPO.

Η εταιρεία λειτουργεί επίσης ένα ψηφιακό ανταλλακτήριο περιουσιακών στοιχείων, εκδίδει το δικό της τοκοφόρο stablecoin και προσφέρει δάνεια με κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας bitcoin και ethereum ως εγγύηση - ένα νεότερο προϊόν για την Figure που σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη.

Η εταιρεία ανέφερε καθαρά κέρδη 29 εκατ. δολ. με έσοδα 191 εκατ. δολ. για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση καθαρή ζημία 13 εκατομμυρίων δολαρίων και έσοδα 156 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.