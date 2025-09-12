«Πρεμιέρα» σε 6 περιοχές για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε δυναμικά στις 11 Σεπτεμβρίου η σχολική χρονιά για τα πρώτα 6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια που εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.). Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, φέρνει στο σήμερα την εμπειρία του δημόσιου σχολείου του μέλλοντος, μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο πρότυπων σχολείων με κοινωνικό χαρακτήρα.

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε δυναμικά στις 11 Σεπτεμβρίου η σχολική χρονιά για τα πρώτα 6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια που εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.). Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, φέρνει στο σήμερα την εμπειρία του δημόσιου σχολείου του μέλλοντος, μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο πρότυπων σχολείων με κοινωνικό χαρακτήρα.

Οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, αγκάλιασαν τον θεσμό, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους, επιβεβαιώνοντας το αρχικό όραμα του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία δημόσιων σχολείων ανοιχτών στην κοινωνία, που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες και ενδυναμώνουν τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν.

Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βρέθηκε στον αγιασμό των ΔΗΜ.Ω.Σ. στην Ξάνθη και σημείωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στην ακριτική Ξάνθη, για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς. Από το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο - Ημερήσιο Γυμνάσιο Ξάνθης και το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο - Γενικό Λύκειο Ξάνθης, δύο νέα ξεχωριστά σχολεία για τη δημόσια εκπαίδευση, που δημιουργήθηκαν με τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και που αποτελούν «φάρους» γνώσης και πραγματικούς οδοδείκτες προόδου για όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας. Υποδεχόμαστε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, τους οποίους θέλω να διαβεβαιώσω ότι τα παιδιά τους θα συναντήσουν ένα περιβάλλον προσεγμένο, με σύγχρονες υποδομές, νέα ψηφιακά εργαλεία και φωτεινούς χώρους, που θα κάνουν το μάθημα ακόμη πιο δημιουργικό.»

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που σήμερα, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Ωνάση που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια, συμμετέχω στην πρώτη ημέρα της χρονιάς για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Το σημαντικό αυτό έργο ξεκίνησε πριν από μόλις έξι μήνες, όταν ψηφίστηκε από την Βουλή ο σχετικός νόμος με υπερκομματική πλειοψηφία. Δουλεύοντας εντατικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε λίγες μόνο εβδομάδες, μπορέσαμε να παραδώσουμε συνολικά δώδεκα σχολεία.»

Από τα μέσα του καλοκαιριού, ξεκίνησαν εντατικές εργασίες αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, ώστε όλες οι μονάδες να είναι έτοιμες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε διάστημα μόλις 40 ημερών, ολοκληρώθηκαν έργα σε κτηριακές εγκαταστάσεις και σχολικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ., δημιουργώντας ένα αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένο, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την ανακαίνιση προαύλιων και κοινόχρηστων χώρων, εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας, τη μερική ανακαίνιση γραφείων διδακτικού προσωπικού, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων, αλλά και την τοποθέτηση σύγχρονου ψηφιακού εξοπλισμού, όπως διαδραστικών πινάκων και ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα ακολουθήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις, όταν και όπου κριθεί αναγκαίο.

Έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κάλυψη των όποιων εκπαιδευτικών κενών. Η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίθηκε δυναμικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε η Διοικούσα Επιτροπή των ΔΗΜ.Ω.Σ., με 11.000 αιτήσεις να έχουν υποβληθεί από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Σε κάθε σχολική μονάδα, οι καθηγητές θα εκπαιδευθούν στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και διαδραστικών πινάκων. Θα πραγματοποιηθούν επίσης συναντήσεις συνεργασίας και έμπνευσης με τους εκπαιδευτικούς των ΔΗΜ.Ω.Σ σχετικές για τη λειτουργία των Ομίλων και Συνόλων, καθώς και ειδικό πρόγραμμα σχετικά με τις συμπεριληπτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη διαχείριση της ετερογένειας στη σχολική τάξη και την προαγωγή ισότιμης μάθησης.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία των Ομίλων και των Συνόλων, με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό, αλλά και καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Με στόχο τη διατήρηση ενός αρμονικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος προβλέπεται για κάθε ζεύγος ΔΗΜ.Ω.Σ. θέση, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και σχολικού νοσηλευτή, ενώ θα λειτουργεί 24ωρη υπηρεσία φύλαξης, ώστε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να αισθάνονται ασφάλεια σε κάθε βήμα της σχολικής τους ζωής.