Στη σύνθεση του CAC 40 εισάγεται η μετοχή της Euronext

Η Euronext ανακοίνωσε την εισαγωγή της μετοχής της στη σύνθεση του γαλλικού CAC 40, αλλαγή που θα τεθεί σε ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου. «Ιστορικό ορόσημο για την Euronext» δήλωσε ο CEO, Stéphane Boujnah.

Κατά τη αναθεώρηση των δεικτών CAC, αποφασίστηκε η αφαίρεση της Teleperformance από τον δείκτη και η αντικατάστασή της με τον τίτλο της Euronext.

O CEO της Euronext, Stéphane Boujnah, δήλωσε ότι «η ένταξη της Euronext στον δείκτη CAC 40 αποτελεί απόδειξη της αξιοσημείωτης πορείας που έχουμε διανύσει από την εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2014. Η συμμετοχή μας στον πιο εμβληματικό δείκτη blue-chip της Γαλλίας, που αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες και πιο ρευστές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Παρίσι, σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Euronext και αναγνωρίζει τη μεταμόρφωση που έχουμε επιτύχει την τελευταία δεκαετία».

«Το 2014, η Euronext ήταν μια μικρή ομάδα χρηματιστηρίων επικεντρωμένη στις συναλλαγές μετοχών, λειτουργώντας τέσσερις αγορές σε όλη την Ευρώπη, μετά τον διαχωρισμό της από την εξαγορά της NYSE-Euronext. Έκτοτε, έχουμε μετασχηματίσει σε βάθος την εταιρεία, ενοποιώντας τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης και επεκτείνοντας το ομοσπονδιακό μας μοντέλο σε επτά ρυθμιζόμενες αγορές στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, τη Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι, με επικείμενη προσφορά για την Athex Group, το ελληνικό χρηματιστήριο», προσθέτει ο Boujnah.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η Euronext «έχει επιταχύνει την ανάπτυξή της μέσω στρατηγικών εξαγορών, γεωγραφικής επέκτασης» και διαφοροποίησης σε νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών, και ότι «η Euronext έχει καθιερωθεί ως τεχνολογικός ηγέτης, με το 25% των συναλλαγών μετοχών στην Ευρώπη να πραγματοποιούνται πλέον μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας μας Optiq».

«Έχουμε δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ενιαία δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά, «η οποία λειτουργεί με μία μόνο τεχνολογική πλατφόρμα, για εκδότες και επενδυτές διασυνοριακά. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τις μετοχές, σε κατηγορίες όπως τα ομόλογα, οι συναλλαγές συναλλάγματος και ενέργειας, ενώ έχουμε καταστεί ενεργοί στην εκκαθάριση, τον διακανονισμό και την θεματοφυλακή, καθώς και στις λύσεις για εταιρείες και επενδυτές».

Καταλήγοντας, ο CEO της Euronext σημείωσε ότι «το ορόσημο αυτό αντανακλά την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, την αλλαγή κλίμακας του Ομίλου και τον καίριο ρόλο του στο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα και στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Είναι επίσης απόδειξη της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας, οι συνεργάτες, οι επενδυτές, οι βασικοί μέτοχοι, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, οι εποπτικές αρχές και οι Ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής, των οποίων η υποστήριξη υπήρξε καθοριστική στην πορεία μας».

«Η είσοδος της Euronext στον CAC 40 δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να πετύχουν μαζί, δημιουργώντας στρατηγικά, ολοκληρωμένα έργα που ενισχύουν την Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων. Περισσότερο από ποτέ, θα ενεργούμε από κοινού ως Ευρωπαίος ηγέτης, για να ενισχύσουμε την οικονομική αυτονομία της Ευρώπης, να μεγαλώσουμε τις πλατφόρμες μας, να συνεχίσουμε να καινοτομούμε για τους πελάτες μας και να κρατάμε τις κεφαλαιαγορές στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και καινοτομίας».