Ισραήλ: Δύο τραυματίες από επίθεση Παλαιστινίου με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε ένα ξενοδοχείο στην Τζούμπα, ισραηλινή κοινότητα που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέτρων δυτικά της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, με την αστυνομία να λέει ότι έθεσε υπό έλεγχο τον επιτιθέμενο, που προέρχεται από παλαιστινιακή συνοικία της Ιερουσαλήμ.

Αφού έλαβαν τηλεφωνική κλήση «σχετικά με δύο τραυματίες στη διάρκεια ενός συμβάντος σε κιμπούτς [κοντά] στην Ιερουσαλήμ», ομάδες διασωστών εστάλησαν επί τόπου, «όπου παρέλαβαν δύο τραυματίες», αναφέρει ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού ισοδύναμου του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε από την πλευρά της πως ο επιτιθέμενος διενήργησε «επίθεση με μαχαίρι εναντίον πελατών ενός ξενοδοχείου στο κιμπούτς Τζούμπα».

Αστυνομικός στο σημείο παρενέβη και «έθεσε υπό έλεγχο τον τρομοκράτη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο επιτιθέμενος, που είναι από τη Σουαφάτ, παλαιστινιακή συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, του τομέα της Ιερής Πόλης που προσάρτησε το Ισραήλ το 1967, «τέθηκε υπό κράτηση», πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ