Γερμανία: Ο Ρώσος πρέσβης εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών

Ο πρέσβης της Ρωσίας στο Βερολίνο εκλήθη νωρίτερα σήμερα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, ως αντίδραση στην παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Ο πρέσβης της Ρωσίας στο Βερολίνο εκλήθη νωρίτερα σήμερα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, ως αντίδραση στην παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

«Με ρωσικά drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, οι ενέργειες του (Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες. Ως εκ τούτου, ο ρώσος πρέσβης εκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών. Το ΝΑΤΟ στέκεται ενωμένο προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφος της Συμμαχίας μας και την ασφάλειά μας», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ