Νέα ανταλλαγή επιθέσεων με drone μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας σε ένα από τα κτίρια του πυρηνικού σταθμού του Σμολένσκ στην δυτική Ρωσία αλλά καταρρίφθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα μια θυγατρική της ρωσικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Από το αντίπαλο στρατόπεδο, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στο Reuters πως ουκρανικό drone ανέστειλε τις εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση η οποία είναι ένας βασικός κόμβος των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου, αλλά δεν διευκρίνισε εάν η αναστολή των εργασιών συνεχίζεται.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής στην οποία βρίσκεται το λιμάνι Αλεξάντερ Ντροζντένκο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι του Πριμόρσκ προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα πλοίο και σε έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών πετρελαίου και καυσίμων.

Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας μόνο ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ