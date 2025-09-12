Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για Nasdaq

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 1,6%, ενώ ο Dow κατά 1,5%.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή, μία ημέρα μετά από μία συνεδρίαση όπου όλοι οι δείκτες κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά ρεκόρ, με ώθηση από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση και τον ηπιότερο πληθωρισμό.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,11% στις 46.057 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,02% στις 6.856 μονάδες. Αντίθετα, στο «πράσινο» βρίσκεται ο τεχνολογικός Nasdaq, ο οποίος κερδίζει 0,12% στις 22.082 μονάδες, ενώ νωρίτερα άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στις 22.090 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 1,6%, ενώ ο Dow κατά 1,5%. Μάλιστα, ο S&P 500 είναι σε πορεία για την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοσή του από τις αρχές Αυγούστου, ενώ ο Nasdaq οδεύει προς δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων κατά την διήμερη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME της FedWatch.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, περισσότερο από το 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,9%. Ωστόσο, την άλλοτε σημαντική έκθεση επισκίασαν τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις ανεργίας που αυξήθηκαν κατά 27.000 στις 263.000 στην μεγαλύτερη άνοδο από τον Οκτώβριο του 2021.