Με τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο μέχρι στιγμής εντός του Σεπτεμβρίου έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών.

Σε μια συνεδρίαση με ελαφρώς ενισχυμένο τζίρο σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται σε 2,9:1 και με τη συντριπτική πλειονότητα των τίτλων του FTSE Large Cap (πλην τριών) να ολοκληρώνει σε θετικό έδαφος, η ελληνική αγορά κατάφερε να διαφοροποιηθεί από την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, πριν κλείσει στα υψηλά ημέρας, ενώ οι DAX και CAC 40 κινούνταν με εναλλαγές προσήμου και, κατά κύριο λόγο, σε αρνητικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο ΓΔ ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,10% στις 2.062,73 μονάδες. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε συνέχεια στην ανοδική απόπειρα που ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας από τα επίπεδα των 2.010 μονάδων, με αποτέλεσμα ο ΓΔ να ολοκληρώσει την εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε με δύο πτωτικά κλεισίματα, με συνολικά κέρδη 1,96%.

Σημαντική η συμβολή των μετοχών του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος συμπλήρωσε την Παρασκευή τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, κλείνοντας ενισχυμένος 1,41% στις 2.254,95 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας τα συνολικά κέρδη του ΔΤΡ διαμορφώθηκαν σε 2,30%.

Με ενδιαφέρον αναμένεται απόψε η αξιολόγηση του αξιόχρεου της Γαλλίας από τη Fitch, με φόντο την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα και την εμπλοκή στην έγκριση του προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολογεί τη Γαλλία με ΑΑ- και από τον Οκτώβριο του 2024 υποβάθμισε το outlook σε αρνητικό (από σταθερό), κάτι που επαναβεβαίωσε φέτος τον Μάρτιο. Ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ίσως είναι νωρίς για τη Fitch να προχωρήσει σε αναθεώρηση της αξιολόγησης, μάλιστα οι αναλυτές της Commerzbank δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο οίκος να παρακάμψει την προγραμματισμένη για σήμερα αξιολόγηση.

Οι ίδιοι σχολιάζουν επίσης ότι spread των 10ετών γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών υποχωρεί ξανά κάτω από τις 72 μονάδες βάσης και ότι, «καθώς η χθεσινή συρρίκνωση κατά 2,4 μονάδες βάσης σημειώθηκε χωρίς πολιτικές εξελίξεις, δημιουργείται περιθώριο για εικασίες σχετικά με μια θετική απόφαση αξιολόγησης απόψε, δεδομένου ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνήθως ενημερώνονται μία ημέρα νωρίτερα για τέτοιες αλλαγές».

Σε κάθε περίπτωση, η «ετυμηγορία» της Fitch θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών το πρωί της Δευτέρας.

Εντός συνόρων, κινητικότητα αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα σε επίπεδο εγχώριων αποτελεσμάτων, καθώς ανακοινώνουν μεγέθη οι διοικήσεις των Noval Property, Aegean, Cenergy, Lamda Development, Viohalco, Profile, Κρι-Κρι και Ελλάκτωρ.

Ο τζίρος της Παρασκευής διαμορφώθηκε σε 218,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 37,04 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, Στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διακινήθηκε το 51% του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης, ήτοι 111,84 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο του ταμπλό 90 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 31 που υποχώρησαν και 32 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Κέρδη στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η άνοδος της Τρ. Κύπρου σε ποσοστό 3,48% στα 7,74 ευρώ, της Aktor σε ποσοστό 3,09% στο ιστορικό υψηλό των 8,00 ευρώ, της Cenergy, που επίσης κινείται σε αλλεπάλληλα ρεκόρ, σε ποσοστό 2,93% στα 11,26 ευρώ, και της Viohalco σε ποσοστό 2,58% στα 6,77 ευρώ.

Ο ΟΤΕ έκλεισε με κέρδη 1,99% στα 16,93 ευρώ, προσφέροντας σημαντική στήριξη στον ΓΔ, ακολούθησε η ΔΕΗ ενισχυμένη 1,88% στα 10,32 ευρώ, ο ΔΑΑ με άνοδο 1,88% στα 10,32 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς με κλείσιμο στο +1,81% στα 7,09 ευρώ. Κέρδη άνω του 1% σημείωσαν επίσης οι μετοχές των Motor Oil (+1,58%), ElvalHalcor (+1,42%), Alpha Bank (+1,41%) και Eurobank (+1,36%).

Στο +0,94% το κλείσιμο για την ΕΤΕ στα 12,38 ευρώ, στο +0,93% για την Coca-Cola HBC στα 43,20 ευρώ, στο +0,8% οι Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 37,15 ευρώ και 22,86 ευρώ αντίστοιχα. Ενισχυμένος 0,68% έκλεισε ο ΟΠΑΠ στα 19,34 ευρώ, ενώ μικρότερη άνοδο κατέγραψαν και οι μετοχές των Jumbo (+0,51%), Lamda Development (+0,42%), ΕΥΔΑΠ (+0,14%), Aegean (+0,14%) και Metlen (+0,10%).

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι μετοχές των Σαράντης (-1,85% στα 13,76 ευρώ), Helleniq Energy (-1,51% στα 8,47 ευρώ) και Optima (-0,61% στα 8,14 ευρώ).