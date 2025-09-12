Μέτρα ΔΕΘ: Το στοίχημα για περισσότερους νέους εργαζόμενους - Το γράφημα της εβδομάδας

Μικρή παραμένει η συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και υψηλότερη η ανεργία που καταγράφεται σε αυτές τις ηλικίες.

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, ηλικίας έως 30 ετών στην αγορά εργασίας έφερε το «καλάθι της ΔΕΘ» που ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που μένει να φανεί είναι το αν αυτές οι ελαφρύνσεις φόρων θα αντιστρέψουν τη διαχρονικά μικρή συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και την υψηλότερη ανεργία που καταγράφεται συστηματικά σε αυτές τις ηλικίες.

Ο ενεργός πληθυσμός των νέων έως 29 ετών, δηλαδή το σύνολο εργαζομένων και ανέργων ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού αυτής της ηλικιακής ομάδας, σταδιακά μειώθηκε από 52% το 2009, σε 44,6% το 2024 και υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ-27.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά εργασίας στους νέους είναι διαχρονικά σε χειρότερη κατάσταση από αυτή του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Τα ποσοστά ανεργίας στους νέους 29 ετών βρίσκονται σταθερά υψηλότερα από το γενικό ποσοστό ανεργίας αν και ακολουθεί την ίδια πορεία αύξησης και μείωση. Το 2024 η ανεργία ήταν στο 10,1% όταν η ανεργία των νέων ήταν στο 19,1%. Στο αποκορύφωμα της κρίσης στην αγορά εργασίας το 2013 είχαμε ανεργία 27,8% και 49,1% αντίστοιχα.

Μέτρα ΔΕΘ: Οι παρεμβάσεις για τους νέους

Υπενθυμίζεται πως πέρα τις γενικές παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύσουν από το 2026 η κυβέρνηση ανακοίνωσε το μηδενισμό των συντελεστών από 0 έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών και την εφαρμογή συντελεστή φορολόγησης 9% από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ εισοδήματος για νέους 26 έως 30 ετών.

Τις παροχές αυτές σχολίασε και το τμήμα οικονομικής ανάλυσης της Alpha Bank. «Η αύξηση της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας είναι βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω πτώση του ποσοστού της ανεργίας, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός, αλλά και για την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας», σημειώνεται στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.