Ειδήσεις | Ελλάδα

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 81.500 ευρώ μετά τους ελέγχους του Αυγούστου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 81.500 ευρώ μετά τους ελέγχους του Αυγούστου
Πρόστιμα συνολικού ύψους 81.500 ευρώ επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους στελεχών της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τον Αύγουστο, σε όλη τη χώρα.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 81.500 ευρώ επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους στελεχών της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τον Αύγουστο, σε όλη τη χώρα.

Όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν, αναλυτικά, στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 64 περιπτώσεις από 500 μέχρι 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διατροφή συζύγου και παιδιού: Πώς καθορίζονται τα ποσά μετά το διαζύγιο

Τι χρήματα διεκδικεί η Εθνική Ελλάδος στο EuroBasket 2025 - Όλα τα ποσά

Ήλιος: «Βουτιά» στα 783 ευρώ για τη μέση σύνταξη τον Ιούλιο - Επιπλέον 450 ευρώ για τις συντάξεις του Δημοσίου

tags:
Πρόστιμα
ΔΙΜΕΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider