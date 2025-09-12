ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 81.500 ευρώ μετά τους ελέγχους του Αυγούστου

Πρόστιμα συνολικού ύψους 81.500 ευρώ επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους στελεχών της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τον Αύγουστο, σε όλη τη χώρα.

Όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν, αναλυτικά, στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 64 περιπτώσεις από 500 μέχρι 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

