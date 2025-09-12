Γερμανία - Φινλανδία και Ελλάδα - Τουρκία διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Η αναλυτική κατανομή των χρηματικών επάθλων.

Η Εθνική Ελλάδος με αιχμή του δόρατος τον ασταμάτητο Γιάννη Αντετοκούνμπο, μπαίνει σε θέση μάχης απέναντι στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν καθώς πέρασε στην ημιτελική φάση του EuroBasket 2025 για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια απουσίας (από το 2009), ενώ ο νικητής που θα κριθεί από το άλλο ζευγάρι των Γερμανία - Φινλανδία θα διεκδικήσει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού μπασκετικού τροπαίου.

Σε αντίθεση με τα πλέι οφ του NBA ή τις διοργανώσεις της UEFA, το Ευρωμπάσκετ δεν διαθέτει παχυλό ή προκαθορισμένο χρηματικό έπαθλο για τη θριαμβεύτρια ομάδα, ενώ δεν υπάρχουν μπόνους ειδικά για τους παίκτες. Αντιθέτως, οι αμοιβές δίδονται μέσω των εθνικών ομοσπονδιών και ως επί το πλείστον είναι συμβολικές ενώ διοχετεύονται στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του αθλήματος εγχωρίως, την κάλυψη εξόδων ή προορίζονται για επανεπένδυση σε κάποια μελλοντική διεθνή συμμετοχή.

Η επίσημη αγαπημένη με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και η ομάδα της γείτονος των Τσέντι Οσμάν - Άλπερεν Σενγκούν θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στις 21:00 το βράδυ ενώ νωρίτερα, στις 17:00 θα έχει προηγηθεί η κρίσιμη μονομαχία ανάμεσα στους Βαυαρούς των Ντένις Σρόντερ και Φρανς Βάγκνερ και τη Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν.

Η FIBA να ​​κατανέμει τις πληρωμές στις εθνικές ομοσπονδίες με βάση την τελική κατάταξη και τη συνολική απόδοση στο τουρνουά, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα deals από χορηγίες, τα δικαιώματα μετάδοσης / streaming, η τηλεθέαση και τα εισιτήρια που θα κοπούν. Σύμφωνα με το Essentially Sports, τα χρηματικά έπαθλα που διαμοιράζει η FIBA στην γαλανόλευκη, την Άγκυρα, τα Πάντσερ, τους Φινλανδούς και τις ομάδες των νοκ άουτ είναι τα εξής:

Από 1 εκατ. ευρώ και πάνω για την νικήτρια ομάδα

Από 500.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ για τους φιναλίστ

Από 400.000 ευρώ έως 600.000 για το «χάλκινο»

Από 100.000 ευρώ έως 300.000 για τις θέσεις 4 με 8

Από 50.000 ευρώ έως 100.000 για αποκλεισμό στη φάση των «16», «8» κτλ

Πάντως, η διοργάνωση του EuroBasket δεν είναι φθηνή. Η Λετονική Ομοσπονδία Μπάσκετ επιβεβαίωσε ότι μόνο η προετοιμασία της εθνικής ομάδας του Κρίσταπς Πορζίνγκις κόστισε 1,14 εκατ. ευρώ, με τα έξοδα να περιλαμβάνουν φιλικούς αγώνες προετοιμασίας, ταξίδια / μετακινήσεις και διαμονή / φιλοξενία. Στην Κύπρο, η ανακαίνιση του «Σπύρος Κυπριανού» και η φιλοξενία των αγώνων προβλέπεται να αποφέρουν έως και 17,7 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία, καθιστώντας τη διοργάνωση μια στρατηγική επένδυση.

Ενώ το NBA, η Ευρωλίγκα και FIFA ξεχωρίζουν για την καταβολή μεγάλων ποσών σε συλλόγους και παίκτες, το EuroBasket ανταμείβει τις ομοσπονδίες. Δεν υπάρχει κονδύλι 1 δισ. ευρώ όπως το Μουντιάλ του 2026, ούτε «ένεση» 34,7 εκατ. ευρώ για τα πλέι οφς όπως το NBA, ούτε η χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης 1,8 εκατ. ευρώ για την ομάδα που θα σηκώσει την κούπα της Euroleague.

Ακολουθεί η σύγκριση των ποσών: