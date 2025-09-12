ΠΟΥ: Εφικτό να περιοριστεί το πρόσφατο ξέσπασμα Έμπολα στο Κονγκό

Είναι δυνατό να περιοριστεί το πρόσφατο ξέσπασμα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά αυτό θα είναι δύσκολο αν δεν γίνουν τα σωστά βήματα εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Το υπουργείο Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο ξέσπασμα Έμπολα στη χώρα εδώ και τρία χρόνια. Πρόκειται συνολικά για το 16ο ξέσπασμα του ιού στη χώρα και το πρώτο που καταγράφεται στην επαρχία Κασάι από το 2008.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Κινσάσα, έχουν καταγραφεί 32 ύποπτα κρούσματα, 20 επιβεβαιωμένα και 16 θάνατοι.

Ο περιορισμός του ξεσπάσματος Έμπολα είναι «εφικτός, αλλά θα είναι δύσκολος αν χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας» που υπάρχει, σημείωσε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ Πάτρικ Ότιμ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη, απευθύνοντας έκκληση για περισσότερη υποστήριξη προς την κυβέρνηση και άλλους εταίρους.

«Έχουμε την πραγματογνωμοσύνη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει την πραγματογνωμοσύνη, αλλά χρειάζεται να μπορούμε να στείλουμε ανθρώπους και προμήθειες εκεί και χρειάζεται να μπορούμε να πληρώσουμε για τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει απόθεμα θεραπειών, όπως και 2.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo, που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Κασάι για να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής και άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με ασθενείς.

Ο Ότιμ πρόσθεσε σήμερα ότι 400 δόσεις έφτασαν στο επίκεντρο του ξεσπάσματος στην πόλη Μπουλάπε και ότι η εκστρατεία εμβολιασμού θα μπορούσε να ξεκινήσει αύριο, Σάββατο.

Ο ΠΟΥ σχεδιάζει να ζητήσει επιπρόσθετες 40.000-50.000 δόσεις του εμβολίου κατά του Έμπολα για τη χώρα αυτή, συνέχισε.

Εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής δήλωσαν στο Reuters ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ενδέχεται να χρειαστεί να παλέψει για να χτίσει μια επαρκή ανταπόκριση λόγω των πρόσφατων περικοπών στη διεθνή βοήθεια και τη διάλυση της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη USAID υπό την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα ανταπόκρισης στο ξέσπασμα στην Κασάι και πρέπει να στηθούν εκεί νέες εγκαταστάσεις αντιμετώπισης «καθώς το ξέσπασμα μπορεί να επεκταθεί», σημείωσε ο Ότιμ, επισημαίνοντας ότι νέο κρούσμα επιβεβαιώθηκε 70 χιλιόμετρα μακριά από το σημερινό επίκεντρο του ξεσπάσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ