Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ως νέοι συνταξιούχοι, καθώς η ωρίμανση του νόμου Κατρούγκαλου σε συνδυασμό με την υποχώρηση των μισθών κατά την 10ετή οικονομική κρίση δημιούργησαν συνθήκες δραματικής συρρίκνωσης των συντάξεων.

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα επωμίστηκαν δυσανάλογα το κόστος της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, γεγονός που φαίνεται ξεκάθαρα πια στις συντάξεις τους. Μέσα σε ένα μόλις μήνα η μέση σύνταξη λόγω γήρατος υποχώρησε κατά 7,12% στα 783 ευρώ μεικτά (από 843,63 ευρώ τον προηγούμενο μήνα) σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» για τον μήνα Ιούλιο. Η μέση επικουρική διαμορφώθηκε στα 178,5 ευρώ (έναντι 196,59 ευρώ τον Ιούνιο) και το μέσο μέρισμα στα 112,6 ευρώ (από 113,26 ευρώ).

Η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων κυμαίνεται μεταξύ 500 ευρώ και 1000 ευρώ, ενώ το ποσοστό των κύριων συντάξεων γήρατος που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ είναι μόλις 41,20%.

Παρατηρείται, πως το 26,20% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,09% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,75% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών (το 20,38%) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών, ενώ των συνταξιούχων γυναικών το 17,66% του συνόλου.

Σε ότι αφορά τις νέες συντάξεις, η μέση απολαβή μειώνεται περαιτέρω για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στα 776,12 ευρώ, ενώ οι συντάξεις του Δημοσίου παραμένουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα στα 1.226,74 ευρώ. Το «χάσμα» των 450 ευρώ μεταξύ των μισθωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα αντανακλά και το ύψος των απολαβών τους την περίοδο που εργάζονταν, όταν λόγω της οικονομικής κρίσης οι μισθοί βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση, τα επιδόματα και οι ωριμάνσεις είχαν «παγώσει», ενώ κυριαρχούσαν μορφές απασχόλησης μειωμένου ωραρίου.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι υψηλότεροι από τις αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς υπάρχουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις που αυξάνουν αυτόματα τις αποδοχές των υπαλλήλων ανά διετία, ακόμη και αν δεν δοθούν αυξήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των ιδιωτικών υπαλλήλων το ρόλο των ωριμάνσεων είχαν οι τριετίες που ανεστάλησαν από το 2012 ως το 2024 λόγω μνημονίων και παρότι «ξεπάγωσαν», δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν κάτι δραστικά στις συντάξιμες αποδοχές όσων ολοκλήρωσαν τον εργασιακό τους βίο την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Ήλιος» Ιουνίου, πληρώθηκαν συνολικά 4.692.996 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.873.634 ήταν κύριες, οι 1.382.639 επικουρικές και 436.723 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.747.262.449,49€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Τον Ιούλιο εκδόθηκαν 29.264 νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις με τη συνολική δαπάνη τους να ανέρχεται σε 17.241.902,96 ευρώ.