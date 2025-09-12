Επιχειρήσεις | Διεθνή

ΕΕ: Αποδέχεται τις δεσμεύσεις της Microsoft για την επίλυση των ζητημάτων ανταγωνισμού που σχετίζονται με το Teams

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΕ: Αποδέχεται τις δεσμεύσεις της Microsoft για την επίλυση των ζητημάτων ανταγωνισμού που σχετίζονται με το Teams
Microsoft / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις της Microsoft για την επίλυση των ζητημάτων ανταγωνισμού που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη δημοφιλή πλατφόρμα ομαδικής συνεργασίας Teams.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις της Microsoft για την επίλυση των ζητημάτων ανταγωνισμού που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη δημοφιλή πλατφόρμα ομαδικής συνεργασίας Teams. Οι δεσμεύσεις αυτές θα είναι πλέον νομικά δεσμευτικές βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτές, η Microsoft:

i) θα διαθέτει στην αγορά εκδόσεις των εν λόγω πακέτων λογισμικού χωρίς το Teams και σε μειωμένη τιμή·

ii) θα επιτρέπει στους κατόχους αδειών χρήσης μεγάλης διάρκειας να μεταπηδούν σε πακέτα λογισμικού χωρίς το Teams·

iii) θα παρέχει διαλειτουργικότητα ως προς βασικές λειτουργίες, μεταξύ εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας που ανταγωνίζονται το Teams και ορισμένων προϊόντων της Microsoft·

και iv) θα επιτρέπει στους πελάτες της να μεταφέρουν τα δεδομένα τους εκτός Teams, ώστε να διευκολύνεται η χρήση ανταγωνιστικών λύσεων.

Οι δεσμεύσεις αυτές θα συμβάλουν στην αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού και θα ανοίξουν την αγορά για άλλους παρόχους εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας στην Ευρώπη.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε σχετικά: «Μικροί και μεγάλοι οργανισμοί, σ’ όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία βιντεοδιάσκεψης, συνομιλίας και συνεργασίας, ιδίως μετά την πανδημία του κορονοϊού. Με τη σημερινή απόφαση, καθιστούμε δεσμευτικές για επτά ή περισσότερα χρόνια τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Microsoft να πάψει τις πρακτικές δέσμευσης των πελατών της, οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν άλλα προϊόντα να ανταγωνίζονται το Teams. Έτσι, η σημερινή απόφαση ανοίγει τον ανταγωνισμό σε αυτή την κρίσιμη αγορά και εγγυάται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα το προϊόν επικοινωνίας και συνεργασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διατροφή συζύγου και παιδιού: Πώς καθορίζονται τα ποσά μετά το διαζύγιο

Τι χρήματα διεκδικεί η Εθνική Ελλάδος στο EuroBasket 2025 - Όλα τα ποσά

Ήλιος: «Βουτιά» στα 783 ευρώ για τη μέση σύνταξη τον Ιούλιο - Επιπλέον 450 ευρώ για τις συντάξεις του Δημοσίου

tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Microsoft
Λογισμικό

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider