Επιδημία γαστρεντερίτιδας στη Τζια - 250 κρούσματα από 12 Αυγούστου

Η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας παρατηρήθηκε από τις 12 Αυγούστου και μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει μεταβεί από την Παρασκευή 22 Αυγούστου στη Τζια, μετά την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που έχει καταγραφεί, προκειμένου να λάβει βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα, για να διερευνηθεί πιθανή πηγή, αλλά και το παθογόνο που προκαλεί την γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι γαστρεντερίτιδες από τον Μάιο παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΥ. Στην πλειονότητά τους τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας οφείλονται σε κάποιον ιό, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε μολυσμένο νερό ή σε κάποιο τρόφιμο, αλλά υπάρχει μετάδοση και από άνθρωπο σε άνθρωπο.