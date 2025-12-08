Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα στο Μαρούσι με επένδυση ύψους 13,7 εκατ. ευρώ

Το νέο κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.220 τ.μ., σχεδιασμένο για να προσφέρει μια σύγχρονη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία.

Επεκτείνει το δίκτυό της στην Ελλάδα η Lidl Ελλάς, εγκαινιάζοντας το 232ο της κατάστημα στο Μαρούσι Αττικής, στη Λεωφόρος Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69, όπως είχε προαναγγελθεί.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα επένδυση, ύψους 13,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, άνεση στους πελάτες και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το νέο κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.220 τ.μ., σχεδιασμένο για να προσφέρει μια σύγχρονη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία. Με 4 παραδοσιακά ταμεία και 6 Self Check-Out, οι καταναλωτές απολαμβάνουν ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, το κατάστημα προσφέρει 90 θέσεις στάθμευσης, ενώ έχει εγκατασταθεί φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Lidl Ελλάς για βιώσιμες λύσεις.

Το κατάστημα τροφοδοτείται καθημερινά με ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της Lidl Ελλάς, διασφαλίζοντας φρεσκάδα, υψηλή ποιότητα και πλήρη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «πίσω από το νέο κατάστημα βρίσκεται η δυναμική ομάδα του #teamlidl, που αποτελείται από 30 μέλη, έτοιμη να υποδεχθεί τους πελάτες με επαγγελματισμό και χαμόγελο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας. Η Lidl Ελλάς επενδύει όχι μόνο σε υποδομές αλλά και στους ανθρώπους της, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική κοινωνία».