Economist: Οι οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας

Το 2025 έμοιαζε πως θα εξελισσόταν πολύ χειρότερα όταν ο Τραμπ ξεκίνησε τον Απρίλιο τον εμπορικό πόλεμο που έβαλε επενδυτές και οικονομολόγους να προετοιμάζονται για παγκόσμια ύφεση. Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο Economist, τελικά το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αναπτυχθεί κατά 3% φέτος, όπως και το 2024.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το βρετανικό μέσο καταρτίζει τη λίστα για την «οικονομία της χρονιάς» αξιολογώντας 36 χώρες με βάση πέντε δείκτες: «εύρος πληθωρισμού», ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και απόδοση χρηματιστηρίων.

Τα στοιχεία για φέτος αντιπροσωπεύουν μία καλή οικονομική είδηση για τη νότια Ευρώπη καθώς μετά την νίκη της Ισπανίας πέρυσι, την πρώτη θέση κατέλαβε η Πορτογαλία. Όπως επισημαίνει ο Economist, συνδύασε ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ, χαμηλό πληθωρισμό και άνθηση της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.

Μάλιστα, άλλα μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετώπισαν δυσκολίες τη δεκαετία του 2010 όπως η Ελλάδα (νικήτρια του 2022 και του 2023) και η Ισπανία, βρέθηκαν και πάλι στην πρώτη δεκάδα. Σημειώνεται πως η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση μαζί με την Τσεχία και η Ισπανία ισοφάρισε στην τέταρτη θέση με την Κολομβία.

Στο μεταξύ, «ουραγοί» ήταν κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με την Εσθονία, τη Φινλανδία και τη Σλοβακία να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Η Γερμανία (20η θέση) σημειώνει λίγο καλύτερες επιδόσεις από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα δεν είναι σε καλή θέση, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Βρετανία (27η θέση).

Η Γαλλία, παρά το πολιτικό της χάος, έχει αρκετά καλή βαθμολογία (11η θέση). Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αμερική βρίσκεται στη μέση της κατάταξης (17η θέση) με χειρότερη βαθμολογία από την Ιταλία (16η θέση).