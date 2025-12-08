Blink Charging Hellas: Πάνω από 80 σταθμοί φόρτισης σε τραπεζικά ιδρύματα πανελλαδικά

Οι σταθμοί φόρτισης της Blink λειτουργούν ήδη σε υποκαταστήματα τραπεζών και κεντρικές υπηρεσίες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες των εταιρικών στόλων και των εργαζομένων.

Επεκτείνει δυναμικά την παρουσία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, η Blink Charging Hellas με περισσότερους από 80 σταθμούς φόρτισης εγκατεστημένους σε τραπεζικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.

Οι σταθμοί φόρτισης της Blink λειτουργούν ήδη σε υποκαταστήματα τραπεζών και κεντρικές υπηρεσίες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες των εταιρικών στόλων και των εργαζομένων, όσο και δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε επιλεγμένα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα σε πελάτες και προσωπικό να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητά τους με ασφάλεια, αξιοπιστία και ευκολία.

Η στρατηγική συνεργασία με τις τράπεζες ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, και σήμερα η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank συνεργάζονται με την Blink Charging Hellas για την πράσινη μετάβαση του εταιρικού τους στόλου και των υποδομών τους.

Η Blink Charging Hellas διευκολύνει ουσιαστικά την ενίσχυση των ESG χαρακτηριστικών των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στις στρατηγικές βιωσιμότητας. H Blink παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα μέσω του εξηλεκτρισμού των εταιρικών τους στόλων, αλλά και της προσφοράς δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης σε πελάτες και εργαζομένους. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργαζόμενες τράπεζες ενισχύουν τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές στο πλαίσιο των ESG στρατηγικών τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου τραπεζικού οικοσυστήματος. Αξίζει να αναφερθεί πως η Blink Charging Hellas δεν καλύπτει απλώς την ανάγκη φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης 24/7, συνεχή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων και after sales support, αναλυτικό reporting βάσει των αναγκών κάθε τράπεζας και ευέλικτα σενάρια τιμολόγησης, εξασφαλίζοντας μέγιστη λειτουργικότητα.

Οι συνεργασίες της Blink Charging Hellas με διαφόρους τομείς επιβεβαιώνουν τον ηγετικό της ρόλο στην ηλεκτροκίνηση, ενώ η ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη που της δείχνουν διαρκώς περισσότερες επιχειρήσεις, αποδεικνύει πως πρόκειται για μία εταιρεία που επενδύει στις συνεργασίες της και παραμένει πιστή στο όραμά της για βιωσιμότητα και καινοτομία.