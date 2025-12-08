Ολλανδία: Δεσμεύτηκε για άλλα 700 εκατ. ευρώ βοήθειας για την Ουκρανία το 2026

Η Ολλανδία θα διαθέσει άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία για στρατιωτική υποστήριξη το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως δεσμευτεί για 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα μεγάλο τμήμα αυτών των χρημάτων ήδη δαπανήθηκε αυτόν τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ