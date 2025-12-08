Εξάρχου (Aktor) στο Bloomberg: Η Ελλάδα θα χρειαστεί 2ο FSRU πριν το 2030

«Η επίδραση του LNG στην περίοδο 2026–2030 θα είναι σημαντική, και η επίδραση της δραστηριότητας από το 2030 έως το 2050 ακόμη μεγαλύτερη» τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor και CEO της Atlantic

Η Ελλάδα θα χρειαστεί δεύτερο FSRU πριν από το 2030, ώστε να δημιουργήσει έναν διάδρομο που θα αυξήσει τη δυνατότητα διέλευσης LNG προς χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, τόνισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor και CEO της Atlantic σε συνέντευξή του στο Βloomberg, κάνοντας λόγο για »ζήτημα εθνικού συμφέροντος».

Η Atlantic – See Lng Trade, η εταιρεία που συνέστησαν από κοινού ο όμιλος Aktor και ΔΕΠΑ Εμπορίας θέλει να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Μετά τη συμφωνία του Νοεμβρίου με τη Venture Global για εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και επανεξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade αναζητά περισσότερους προμηθευτές.

Η συμφωνία με τη Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030–2050, όμως οι πωλήσεις προς Ουκρανία και Ρουμανία θα ξεκινήσουν το 2026. «Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026–2030 πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», υπογράμμισε ο Εξάρχου, συμπληρώνοντας: «Η επίδραση του LNG στην περίοδο 2026–2030 θα είναι σημαντική, και η επίδραση της δραστηριότητας από το 2030 έως το 2050 ακόμη μεγαλύτερη».

Η συμφωνία που υπέγραψε πρόσφατα η ΔΕΠΑ για την προμήθεια της ουκρανικής Naftogaz με αμερικανικό LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο «θα διευκολυνθεί μέσω της Atlantic», ανέφερε ο Εξάρχου ενώ θα επικεντρωθεί σε LNG από τις ΗΠΑ, επεσήμανε, λόγω της μη διαθεσιμότητας ρωσικού αερίου από τον Νοέμβριο 2027. Βραχυπρόθεσμα, η Atlantic θα ναυλώνει πλοία για τη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα εξετάζει τη μακροπρόθεσμη προοπτική ναυπήγησης δικών της πλοίων, πρόσθεσε.

Η είσοδος της Atlantic στο LNG αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Aktor για διαφοροποίηση στον ενεργειακό τομέα, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη μείωση της εξάρτησης από τις κατασκευές, σύμφωνα με τον Εξάρχου. Η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από τον κατασκευαστικό κλάδο από το 85% των EBITDA στο 40%, με την αναθεωρημένη συμβολή της ενέργειας να ανακοινώνεται έως τα τέλη του έτους.