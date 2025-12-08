Ζελένσκι: Συνάντηση σήμερα στις Βρυξέλλες με τους αξιωματούχους NATO και ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το NATO.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το NATO.

Ο Ρούτε θα τους δεχθεί στην επίσημη κατοικία του, προσθέτει η Ατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

Προηγουμένως ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει σήμερα στο Λονδίνο τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Κινηθείτε γρήγορα με τα ρωσικά assets»

Επίσης σήμερα, ηγέτες από επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν σήμερα την ΕΕ να κινηθεί γρήγορα αναφορικά με την πρόταση για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Η στήριξη της Ουκρανίας στη μάχη της για ελευθερία και ανεξαρτησία δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση –είναι επίσης και προς το δικό μας συμφέρον», ανέφεραν οι ηγέτες της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας σε επιστολή που εστάλη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρέπει άρα να κινηθούμε γρήγορα αναφορικά με τις προτάσεις της Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για δάνειο επανορθώσεων στην Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ