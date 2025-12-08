Ευ. Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία έχει φτάσει σε σημείο να μην λογοδοτεί σε κανέναν

Νέο SOS για την Ευρώπη εξέπεμψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, CEO της Metlen Energy & Metals επικαλούμενος ομιλία του επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Νέο SOS για την Ευρώπη εξέπεμψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, CEO της Metlen Energy & Metals σε ανάρτησή του στο LinkedIn επικαλούμενος πρόσφατη ομιλία του επικεφαλής της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον.

«Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, ιδίως της Κομισιόν, δέχομαι έντονη κριτική για "αντιευρωπαϊσμό". Αυτό απέχει παρασάγγας από την αλήθεια! Πιστεύω ακράδαντα σε μια συνεκτική, ομαλή λειτουργία, ομοσπονδιακή Ευρώπη, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το "ευρωπαϊκό εγχείρημα" υπάρχει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι αυτά της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία πια έχει εξελιχθεί και δεν λογοδοτεί σε κανέναν» τόνισε.

«Τα λόγια μου πέφτουν στο κενό: ίσως τα ίδια λόγια από τον κορυφαίο παγκόσμιο τραπεζίτη, Τζέιμι Ντάιμον, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan και έναν ισχυρό φίλο της Ευρώπης να ακούγονται πιο δυνατά... Παραθέτω τα κύρια στοιχεία της ομιλίας του JD το Σάββατο 6/12/25 στο Reagan National Defense Forum, όπως δημοσιεύθηκε από το Bloomberg» πρόσθεσε.

Ο κ. Ντάιμον επεσήμανε πως ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης Ευρώπης είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Επαίνεσε τη δημιουργία του ευρώ και τις προσπάθειες της Ευρώπης για ειρήνη. Ωστόσο προειδοποίησε ότι η μείωση των στρατιωτικών προσπαθειών και οι δυσκολίες στην επίτευξη συμφωνιών εντός της ΕΕ απειλούν την Γηραιά Ήπειρο.

«Αν κατακερματιστούν, τότε μπορείς να πεις ότι το America First δεν θα υπάρχει πια», σχολίασε ο Ντάιμον. «Θα μας βλάψει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, γιατί είναι ένας σημαντικός σύμμαχος σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, που είναι πραγματικά σημαντικές». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να βοηθήσουν. «Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να τους βοηθήσουμε να γίνουν ισχυροί», εκτίμησε ο Ντάιμον. «Μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς» συμπλήρωσε.