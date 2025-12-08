Πόσο καθαρός είναι ο αέρας μέσα στο αεροπλάνο;

Καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Ιλινόις εξέτασαν τις μάσκες προσώπου που φορούν οι επιβάτες στις πτήσεις για να καταγράψουν τι είδους μικρόβια παγιδεύουν.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει για να φτάσουμε στα Χριστούγεννα, πολλοί είναι εκείνοι που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν σε προορισμούς στο εξωτερικό για να απολαύσουν τις διακοπές τους και το εορταστικό κλίμα των ημερών. Πολλοί θα επιβιβαστούν σε αεροπλάνα και οι πτήσεις αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτες. Οι συγκεκριμένες συνθήκες, γεννούν αυτομάτως ένα ερώτημα: Πόσο καθαρός είναι ο αέρας των αεροπλάνων;

Για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα, η Έρικα Χάρτμαν, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα πολιτικών και περιβαλλοντικών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Ιλινόις, και οι συνάδελφοί της εξέτασαν τις μάσκες προσώπου που φορούν οι επιβάτες στις πτήσεις για να καταγράψουν τι είδους μικρόβια παγιδεύουν αυτά τα προϊόντα. Η ομάδα ενδιαφέρθηκε επίσης για τον αέρα που κυκλοφορεί στα νοσοκομεία, έναν άλλο δημόσιο χώρο όπου τα μικρόβια εξαπλώνονται συνήθως, και εξέτασε τις μάσκες προσώπου που φορά το προσωπικό των νοσοκομείων, όπως αναφέρει το Time.

Συγκεκριμένα, η ομάδα συνέλεξε 53 μάσκες σε αποστειρωμένες σακούλες και αφού έκοψε τα εξωτερικά στρώματα για να αναλύσει μόνο τα μικρόβια που κυκλοφορούν στον αέρα και όχι στις αναπνευστικές οδούς των ανθρώπων, ανέλυσε το DNA. Για να βεβαιωθούν ότι ανίχνευαν όλο το υπάρχον μικροβιακό DNA, χρησιμοποίησαν επίσης μια διαδικασία ενίσχυσης που ονομάζεται PCR για να εμπλουτίσουν αυτό που υπήρχε στις μάσκες.

Όπως αναφέρουν, στο περιοδικό Microbiome, ανίχνευσαν 407 είδη μικροβίων τόσο από το αεροπλάνο όσο και από το νοσοκομείο, με παρόμοιους πληθυσμούς μικροβίων και από τα δύο.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προέρχεται από το δέρμα και είναι ακίνδυνα, δήλωσε η Χάρτμαν.

«Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή πολλά από τα μικρόβια στα κτίρια και στον αέρα γύρω μας μας αντανακλούν», λέει. «Πολλές από τις επιφάνειες που αγγίζουμε τείνουν να έχουν μικρόβια που σχετίζονται με το δέρμα, επειδή μεταφέρουμε μικρόβια κάθε φορά που αγγίζουμε κάτι. Αποβάλλουμε μικρόβια παντού όπου πηγαίνουμε - εγώ και οι συνάδελφοί μου το αναφέρουμε ως μικροβιακή αύρα», τόνισε.

Τα κιτ που χρησιμοποίησε η ομάδα για να εξαγάγει το γενετικό υλικό από τα μικρόβια σχεδιάστηκαν για τη συλλογή DNA, επομένως αυτό σήμαινε ότι οι ερευνητές κατέγραψαν κυρίως βακτήρια - όχι ιούς, πολλοί από τους οποίους έχουν το RNA ως γενετική βάση (όπως η COVID-19 και η γρίπη).

Ενώ οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν περισσότερο για το πόσος ιός «επιπλέει» σε έναν περιορισμένο χώρο όπως μια καμπίνα αεροσκάφους, η Χάρτμαν λέει ότι οι ιοί είναι πιθανό να αποτελούν μικρότερο ποσοστό μικροβίων στον αέρα από τα βακτήρια, καθώς οι άνθρωποι αποβάλλουν βακτήρια από το δέρμα σε μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι απελευθερώνουν σωματίδια ιού.

Σημειώνει ότι οι ιοί τείνουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το σωστό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν, και μόλις βγουν έξω από το σώμα και μακριά από τα κύτταρα που μπορούν να μολύνουν, μπορούν να γίνουν ελαφρώς λιγότερο λοιμογόνοι - αν και υπάρχουν πολλά παραδείγματα ιών που επιβιώνουν σε επιφάνειες, και μελέτες δείχνουν ότι χρειάζεται μόνο μια μικρή ποσότητα ιού για να μολύνει κάποιον και να τον αρρωστήσει.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάπτυξης καλύτερων τρόπων παρακολούθησης του αέρα για παθογόνους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ιών, χρησιμοποιώντας συστήματα φιλτραρίσματος και ανίχνευσης που θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερες μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, επισημαίνει το Time.

«Φανταστείτε κάτι σαν μια ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα ή έναν συναγερμό αερίου, που, ανάλογα με τα επίπεδα των υπαρχόντων μικροβίων, θα μπορούσε να αυξήσει αυτόματα τους ρυθμούς ανταλλαγής αέρα ή να ειδοποιήσει τους ανθρώπους να φορέσουν μάσκες», λέει η Χάρτμαν.

«Η συνεκτίμηση της υγείας και η δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το πώς να προστατευτείτε θα ήταν καταπληκτική».

Μέχρι τότε, η Χάρτμαν ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα θυμούνται ότι καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος και συμβαίνουν περισσότερες συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους, ο αέρας -ακόμα και σε στενά μέρη όπως ένα αεροπλάνο ή ένα νοσοκομείο- μπορεί να μην είναι τόσο γεμάτος με μικρόβια που προκαλούν ασθένειες όσο νομίζουμε.

Και ακόμα ένα μάθημα: οι μάσκες προσώπου είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευτείτε από παθογόνους οργανισμούς που ενδέχεται να κυκλοφορούν στον αέρα (καθώς και να σας προστατεύουν από την εξάπλωση μικροβίων σε άλλους εάν είστε άρρωστοι).