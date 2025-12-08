Μαρινάκης: Οι νόμιμοι αγρότες θα πάρουν περισσότερα - Θέλουμε τον διάλογο

Για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι καθήκον της Πολιτείας είναι να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές και λειτουργίες του κράτους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα αιτήματα των αγροτών είπε ότι δεν έχει κάτι να σχολιάσει και αναφέρθηκε στη σημερινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα. «Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης και αυτό θα γίνει. Οι παράνομοι δεν θα πάρουν λεφτά. Θέλουμε το διάλογο. Αποτέλεσμα είναι οι ικανοποιήσεις διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος αλλά με ανοικτούς δρόμους, με ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όχι μαξιμαλιστικά. Αν περιμένετε από την κυβέρνηση να δίνει λεφτά υποθηκεύοντας επόμενες γενιές όπως στο παρελθόν, δεν θα το κάνουμε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι καθήκον της Πολιτείας είναι να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές και λειτουργίες του κράτους. «Αυτό που πρέπει να ακούσουν οι αγρότες με τους οποίους θέλουμε να κάνουμε διάλογο με λογικό τρόπο χωρίς να αδικείται άλλη επαγγελματική ομάδα, η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία πτώχευσε. Το ότι έχουμε καταφέρει και επιστρέφουμε δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει Ελβετία ή Λουξεμβούργο. Πρέπει να καταλάβουν όσοι κάνουν κινητοποιήσεις ότι στο τέλος της ημέρας οι μόνοι χαμένοι είναι οι υπόλοιποι πολίτες. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί με ορισμένη εκπροσώπηση. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Δεν πρέπει στο τέλος της ημέρας η όποια κινητοποίηση να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Όλοι μαζί τους είμαστε, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Να βοηθήσουμε θέλουμε ως Πολιτεία. Παραπάνω χρήματα δίνουμε από πέρσι. Αλλά δεν φταίει σε τίποτα κανένας που θέλει να πάει στο σπίτι του, να πάει στη δουλειά του. Έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος», ανέφερε.

«Δυστυχώς το "όλα τα κιλά όλα τα λεφτά" ξεκίνησε με διάφορες εκδοχές το 1980. Η κυβέρνηση αυτή έχει εντελώς διαφορετική λογική. Δίνει όσα περισσότερα μπορεί από λεφτά που υπάρχουν», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση.

Για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση κάποιων μαρτύρων, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι επί ΝΔ οδηγήθηκαν όλοι αυτοί στη δικαιοσύνη. «Δεν ξεκίνησαν να είναι τυχεροί το 2019 και μετά αλλά και πριν. Είναι λάθος να διαβάζουμε κομματικά γυαλιά. Επί των ημερών μας στέλνονται ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Το αν κάποιος έχει το σωστό ή το λάθος ύφος χαρακτηρίζει τον ίδιο. Η ιδιότητα μελών ΝΔ έχει ανασταλεί από τη στιγμή που υπάρχει κάποια εμπλοκή. Αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρίσει συνολικά ένα κόμμα. Ψάξτε να βρείτε μέχρι το 2019 όλοι αυτοί οι ιεροκήρυκες έχουν μπλοκάρει ποτέ πληρωμές; Δεν έγινε ποτέ αυτό. Εμείς είπαμε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τρέξαμε και παραδεχθήκαμε τα δικά μας λάθη», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης διέψευσε τα περί εμφάνισης νέου ΕΝΦΙΑ. «Το διαψεύδω κατηγορηματικά», τόνισε. «ΕΝΦΙΑ αύξαναν άλλοι πρωθυπουργοί που δήθεν θα τον καταργούσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο όπως και πολλά άλλα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη στάση της αστυνομίας στην προχθεσινή διαδήλωση ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι μεταξύ της επίσημης ενημέρωσης της ΕΛ.ΑΣ και κάποιων γνωστών αγνώστων ο ίδιος πιστεύει τους πρώτους. Διευκρίνισε ότι αν υπάρξει καταγγελία για κάποιον αστυνομικό που μπορεί να μην έκανε τη δουλειά του, υπάρχουν διαδικασίες. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αμαυρωθεί συνολικά το σώμα», σημείωσε και αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία και όταν γίνονται τέτοιες επιθέσεις αντιδρά η Αστυνομία και έχουμε προσαγωγές, συλλήψεις και διαφορετικό κώδικα. Αν υπάρχει περίπτωση αστυνομικού που υπερέβη τα όρια να εκλεχθεί και η αστυνομία θα χρησιμοποιήσει το υλικό των καμερών», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση για δημοσιεύματα που υπαινίσσονται ότι Ελλάδα και Τουρκία οδηγούνται σε διάλογο με παρακίνηση των ΗΠΑ, δήλωσε πως «αυτοί είναι οι γνωστοί άγνωστοι που διακινούν ψέματα ή παραπληροφορούν τον κόσμο σχετικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής». Πρόσθεσε πως «χτίζουν ένα νέο αφήγημα ότι θα συρθεί η Ελλάδα σε διάλογο με την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν σύρεται σε καμία διαδικασία. Δεν υποχωρεί ούτε σε κόκκινες γραμμές, ούτε σε διαχρονικές διεκδικήσεις. Ένα είναι το ζήτημα, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Εμείς έχουμε καταφέρει να μεγαλώσουμε τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. Ας ψάξουν να βρουν αλλού δράκους. Δεν θα τους βγει ούτε τώρα, ούτε υπάρχει τέτοια συζήτηση».

Για τα πλημμυρικά φαινόμενα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι τώρα υπάρχει το 112, ότι έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα και σημείωσε ότι ενδέχεται να έπεσε παραπάνω νερό από όσο έπεσε στη Μάνδρα το 2017. «Υπήρξε άλλη αντιμετώπιση. Ο πρώτος στόχος η προστασία των ανθρώπινων ζωών και μετά των περιουσιών. Την επόμενη ημέρα μετέβη ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος. Αν ακούσετε τους ειδικούς λένε για τη σημαντική βελτίωση λόγων των αντιπλημμυρικών έργων αλλά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για κάποιες περιοχές», πρόσθεσε.

Σχετικά με δημοσίευμα για χρέος από ΕΦΚΑ προς τη ΔΥΠΑ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει και περιμένει απάντηση.

Για το αυριανό ΚΥΣΕΑ ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η ατζέντα βγαίνει εσωτερικά και στη συνέχεια υπάρχει ανακοίνωση με βάση τα βασικά που συζητήθηκαν. «Η στάση μας είναι να στηριχθεί η Ουκρανία με λύση νομικά ορθή και να στέκεται και σε καμία περίπτωση να μην έρχεται αντίθετη με τα οικονομικά κάθε χώρας», ανέφερε.

Σχετικά με ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη ότι είναι ασύμφορη η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο οικονομικών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και με αυτούς θα παίξουμε, με αυτό τον εκλογικό νόμο θα γίνουν οι εκλογές το 2027».

Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του διευθυντή της Αυγής, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα είναι ότι η Ελλάδα έχει ζήτημα ελευθερίας του τύπου και ότι η κυβέρνηση φιμώνει δημοσιογράφους. «Αξίζει τον κόπο να κάνετε μία ανασκόπηση ποιοι ήταν οι θύτες στις τελευταίες 5-10 επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Τελευταίο περιστατικό ήταν αυτό. Παραιτήθηκε διευθυντής προφανώς επειδή δεν άρεσε στο κόμμα το πρωτοσέλιδο», συνέχισε και αναφέρθηκε σε κάποια παρεμφερή παραδείγματα. «Ψάξτε να βρείτε αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά από αυτή την κακή κυβέρνηση», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Για όσα λέει ο Χάρης Δούκας σήμερα ο οποίος κατηγορεί την κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη επίθεση στην αυτοδιοίκηση ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Νομίζω ότι ο κ. Δούκας αγχώθηκε από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και είπε να τον ανταγωνιστεί σε ρητορική αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Στο γήπεδο αυτό ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτός που θα λαϊκίσει περισσότερο. Εμείς θα είμαστε στο άλλο γήπεδο και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στην Αυτοδιοίκηση και αυτό που εισηγείται ο κ. Δούκας αναφερόμενος στον νέο εκλογικό νόμο, ενισχύει τη συμμετοχή. Τίποτα λιγότερο δημοκρατικά δεν συμβαίνει. Επιπλέον είναι η συμμετοχή, λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες και εξοικονόμηση πόρων. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Όταν δεν υπάρχει κάτι αρνητικό και κάποιος επιτίθεται με τέτοιους χαρακτηρισμούς, απλά είναι λαϊκιστής».

Θετικές εξελίξεις κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τόσο στο πεδίο της ανάπτυξης όσο και σε αυτό της ανεργίας, για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αρχής, το ΑΕΠ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσίασε αύξηση 2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε από επιμέρους αυξήσεις:

- της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης, η οποία αυξήθηκε κατά 2,1%,

- των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,8% και

- των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7%.

Αντιθέτως, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4%.

Αναφορικά με την ανεργία, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε σημαντική μείωση, καθώς διαμορφώθηκε στο 8,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους, από 9% που ήταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Οι δε απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,8%, φθάνοντας τα 4.402.914 άτομα. Παράλληλα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 8,2%, φθάνοντας τα 393.162 άτομα.

Μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενεργήθηκαν, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Αττική από αστυνομικούς της Τροχαίας, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα την Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν άλλες 210 παραβάσεις για αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία. Δεν οδηγούμε αν έχουμε καταναλώσει έστω και ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να γίνει κτήμα όλων πως το ποτό και η οδήγηση δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Με επιτυχία στέφθηκε ακόμη μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτή τη φορά, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από ιδιοκτήτη φαρμακείου και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, που διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Έχουν, ήδη, ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά συμμετείχαν στην πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece», που διεξήχθη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη.

Στόχος της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν από την χώρα μας, κυρίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που αναζητούν στελέχη, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που επικρατούν, πλέον, στη χώρα μας, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που τους οδήγησαν να φύγουν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης.

Ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους.

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, θεσμοθέτησε το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, 17-24 ετών, στην Α' Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί, ήδη, παρέχοντας εξειδικευμένη στήριξη σε εφήβους, νέους και οικογένειες που βιώνουν το πρόβλημα του αυτοτραυματισμού.

Το Κέντρο παρέχει, εντελώς δωρεάν, τόσο δια ζώσης όσο και εξ' αποστάσεως, υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης, ψυχοθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε νέους και τους γονείς τους, καθώς και άλλες εξειδικευμένες θεραπείες.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα ερευνών, τουλάχιστον ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα αυτοτραυματίζεται, ενώ σημαντικό ποσοστό των νέων, άνω του 60%, δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιο άτομο που αυτοτραυματίζεται.

Κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας.

Στις βασικές του πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται:

- Η θεσμοθέτηση του ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. Με αυτήν τη θεσμική και τεχνολογική τομή επιβάλλεται πλήρης ψηφιακή ιχνηλασιμότητα. Καταγράφονται οι περιουσίες, οι διοικήσεις, οι πράξεις σε πραγματικό χρόνο.

- Η εισαγωγή της ψηφιακής πλατφόρμας e-diadoxi για την άμεση και ενιαία καταγραφή των σχολαζουσών κληρονομιών. Μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να χρειάζεται χρόνια θα ολοκληρώνεται σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα.

- Η σύσταση ενός νέου φορέα, του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Περιουσιών. Πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πραγματική δυσλειτουργία που παρατηρείται όταν ένα ίδρυμα μένει χωρίς διοίκηση ή όταν η υπάρχουσα διοίκηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, ακόμη, διατάξεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μεταξύ άλλων:

-Δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε ο πολίτης να μπορεί να αποζημιώνεται από το Δημόσιο χωρίς δικαστικές προσφυγές και χωρίς χρόνια ταλαιπωρίας.

-Διασφαλίζεται ότι τα ποσά που επιδικάστηκαν για τις οικογένειες του Ματιού και της Μάνδρας είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα.

-Καθίστανται, αντίστοιχα, αφορολόγητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιστέες, οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», καθώς και από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

-Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και εξαλείφεται όταν ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη του, του δίνεται κατά αυτό τον τρόπο μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία».

Αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ