Γερμανία: Σε υψηλό δεκαετίας θα εκτοξευθούν οι πτωχεύσεις εταιρειών το 2025

Περίπου 23.900 εταιρείες αναμένεται να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης το 2025, αύξηση 8,3% από το 2024 και το υψηλότερο ποσοστό από το 2014.

Οι πτωχεύσεις γερμανικών εταιρειών προβλέπεται να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από μιας δεκαετίας φέτος, σύμφωνα με νέα μελέτη που αποκάλυψε τη Δευτέρα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια επίμονη οικονομική ύφεση.

Περίπου 23.900 εταιρείες αναμένεται να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης το 2025, αύξηση 8,3% από το 2024 και το υψηλότερο ποσοστό από το 2014, σύμφωνα με έκθεση του πιστωτικού οργανισμού Creditreform, όπως αναφέρει το Reuters.

Ενώ αυτός ο ρυθμός αύξησης θα είναι βραδύτερος από τα προηγούμενα χρόνια, οι ανοδικοί αριθμοί υπογραμμίζουν τις βαθιές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γερμανικές επιχειρήσεις μετά από δύο χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης.

Πολλές επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες, δυσκολεύονται να λάβουν νέα δάνεια και αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά βάρη όπως οι τιμές της ενέργειας ή η ρύθμιση, δήλωσε ο Πάτρικ Λούντιβιχ Χάντζ, επικεφαλής οικονομικής έρευνας στην Creditreform.

«Αυτό θέτει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως, υπό τεράστια πίεση και παραλύει πολλές λειτουργίες», τόνισε.

Θολές παραμένουν οι προοπτικές για το 2026

Η φετινή αύξηση αφερεγγυότητας οφείλεται στην αύξηση των υποθέσεων μεταξύ μικρότερων εταιρειών, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έως δέκα υπαλλήλους, να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο - 81,6% φέτος, οριακά υψηλότερο από ό,τι το 2024.

Ενώ μεμονωμένα αυτές έχουν μικρότερο αντίκτυπο στις οικονομικές ζημίες και την απασχόληση, το οικονομικό κόστος για τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των τραπεζών, παραμένουν σημαντικές.

Η Creditreform αναμένει ότι οι οικονομικές απώλειες από τις αφερεγγυότητες θα φτάσουν περίπου τα 57 δισ. ευρώ (66,41 δισ. δολ.) το 2025, έναντι 59,1 δισ. ευρώ το 2024.

Κατά μέσο όρο, οι οικονομικές απώλειες ανά υπόθεση αφερεγγυότητας θα υπερβούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση.

Εντός του εργατικού δυναμικού, οι εταιρικές πτωχεύσεις αναμένεται να επηρεάσουν περίπου 285.000 υπαλλήλους, μια μικρή μείωση από τους 291.000 το προηγούμενο έτος.

Η έκθεση σκιαγραφεί μια επιφυλακτική προοπτική για το 2026, παρά τα κυβερνητικά σχέδια για επενδύσεις σε υποδομές και επανεξοπλισμό που αποσκοπούν στην τόνωση της ανάπτυξης.

«Η γερμανική οικονομία χάνει ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ο Μπέρντ Μπούτοου, Διευθύνων Σύμβουλος της Creditreform. «Το υψηλό κόστος, η γραφειοκρατία και η συνεχιζόμενη οικονομική αδυναμία θα συνεχίσουν να οδηγούν σε πτωχεύσεις» τόνισε.

Η αρνητική τάση επεκτείνεται και στους καταναλωτές, με τις προσωπικές πτωχεύσεις να προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,5% το 2025, φτάνοντας περίπου τις 76.300 περιπτώσεις - το υψηλότερο από το 2016.

«Η κύρια αιτία για αυτό είναι η αυξανόμενη υπερχρέωση των ανθρώπων», δήλωσε ο Χάντζ.

Τόνισε ότι περίπου 5,67 εκατομμύρια πολίτες στη Γερμανία θεωρούνται επί του παρόντος υπερχρεωμένοι.

«Το υψηλό κόστος διαβίωσης, οι περικοπές θέσεων εργασίας και η αυξανόμενη ανεργία ωθούν πολλά νοικοκυριά στα όριά τους», πρόσθεσε.