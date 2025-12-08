Νορβηγία: Σύλληψη ενός ατόμου μετά από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Όσλο

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν τραυματίες και ότι κρίνεται ασφαλές να ανοίξει εκ νέου ο χώρος που είχε προηγουμένως εκκενωθεί.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν ύποπτο αφού έλαβε πληροφορίες για πυροβολισμούς στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Όσλο.

«Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο ύποπτος κάλεσε την αστυνομία προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι, είπε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ