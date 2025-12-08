Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την ενημέρωση επί της πορείας των έργων αποκατάστασης στις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας με κλήση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας και των συναρμόδιων υπουργών στη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ζητάει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη.

Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την ενημέρωση επί της πορείας των έργων αποκατάστασης στις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας με κλήση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας και των συναρμόδιων υπουργών στη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ζητάει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη.

«Η κακοκαιρία "Byron" στην Θεσσαλία ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την εγκληματική καθυστέρηση και την πολιτική αδράνεια εκ μέρους της Κυβέρνησης στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης των ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα Daniel και Elias, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και πραγματοποίησης αντιπλημμυρικών έργων», αναφέρουν στο αίτημά τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και σημειώνουν ότι η περίπτωση της προσωρινής διάβασης στην Αμπελιά Φαρσάλων που κατέρρευσε και η γέφυρα του Ενιπέα στο Ευύδριο, που ελέγχεται ως προς την στατικότητά της, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν ολοκλήρωσε ποτέ τα έργα αυτά για να τα παραδώσει στους πολίτες με τρόπο μόνιμο και ασφαλή.

«Κατόπιν της νέας κακοκαιρίας, η προ μηνός περίπου δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα DANEIL και ELIAS στην Θεσσαλία το έτος 2023, γίνεται ακόμη πιο προκλητική και επιβεβαιώνει την άμεση αντίδραση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος είχε αφήσει σαφείς αιχμές για καθυστερήσεις στα κυβερνητικά έργα αποκατάστασης. Πέραν βέβαια των καθυστερήσεων, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, έθεσε ευθέως το ζήτημα της τύχης των κονδυλίων ύψους 50 εκατ. ευρώ, που διέθεσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών έργων αποκατάστασης των ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του 2023 και για την διάθεση του κονδυλίου των 50 εκατ. ευρώ, με επικαιροποίηση της ενημέρωσης αναφορικά με τα έργα που -όπως προέκυψε από την τωρινή κακοκαιρία- δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής αιτούνται να κληθεί στην συνεδρίαση της επιτροπής,

α) ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να ενημερώσει θεσμικά τα μέλη της επιτροπής για την πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης, με σαφή αναφορά στα έργα αρμοδιότητας της κυβέρνησης και σε αυτά αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

β) Οι δήμαρχοι των πλημμυρόπληκτων περιοχών που, σύμφωνα με τις εκδοθείσες τον Σεπτέμβριο του 2023 υπουργικές αποφάσεις είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να παραθέσουν στοιχεία για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης στους δήμους τους.

γ) Οι κ. υπουργοί των συναρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να παραθέσουν τα στοιχεία για τα κυβερνητικά έργα, τα κονδύλια και την προέλευσή τους και την πορεία υλοποίησης τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ