Εκτόξευση 30% της μετοχής της Confluent - Κοντά σε εξαγορά 11 δισ. δολ. από την IBM

Η IBM βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας υποδομών δεδομένων Confluent έναντι περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα, μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της «Big Blue» να καλύπτει την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud.

Εάν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, θα σηματοδοτούσε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές της IBM τα τελευταία χρόνια, με την WSJ να αναφέρει πως μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα.

Η Confluent, αξίας περίπου 8 δισ. δολ., ειδικεύεται στη διαχείριση δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές της σημειώνουν άνοδο πάνω από 30% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Wall Streeet.

Η σύναψη συμφωνιών στον τομέα των υποδομών πληροφορικής έχει ενταθεί, λόγω της ζήτησης για εργαλεία που βοηθούν τις εταιρείες να οργανώνουν και να διακινούν δεδομένα πιο αποτελεσματικά για εφαρμογές ΑΙ.

Η Salesforce σύναψε συμφωνία 8 δισ. δολ. για την εξαγορά της Informatica τον Μάιο, ενώ η IBM ολοκλήρωσε την αγορά της HashiCorp έναντι 6,4 δισ. δολ. τον Φεβρουάριο, επεκτείνοντας τις προσφορές της που βασίζονται στο cloud για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση που τροφοδοτείται από το ΑΙ.

Τον Οκτώβριο, το Reuters ανέφερε ότι η Confluent εξετάζει μια πιθανή πώληση και έχει προσλάβει επενδυτική τράπεζα για να διαχειριστεί τη διαδικασία, αφού προσέλκυσε ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές.

Οι επενδυτές έγιναν επιφυλακτικοί μετά την ανακοίνωση της IBM για βραδύτερη ανάπτυξη στον βασικό τομέα λογισμικού cloud τον Οκτώβριο, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η IBM θα χρειαστεί ισχυρότερη απόδοση λογισμικού για να διατηρήσει τη συνολική ανάπτυξη σε καλό δρόμο.