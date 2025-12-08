Αποκλεισμένα τα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου - Αμετακίνητοι οι αγρότες

Στις 15:00 η σύσκεψη των μπλόκων, με αγρότες της Βόρειας Ελλάδας αλλά και εκπρόσωποι της Θεσσαλίας. Συμβολικοί αποκλεισμοί και προετοιμασία κλιμάκωσης.

Τελευταία ενημέρωση 15:55

Στο «κόκκινο» έχει ανέβει το θερμόμετρο με τις κινητοποιήσεις των αγροτών με αιχμή του δόρατος την Κρήτη. Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού. Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 14:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12:00 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας». Η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν για άγνωστο προς το παρόν χρόνο το αεροδρόμιο.

Παράλληλα, λίγο νωρίτερα όλο και πιο κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», που ήταν και το αίτημά τους, πλησίασαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, οι οποίοι υπενθυμίζεται πως ενεπλάκησαν σε συμπλοκές με αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει τους δρόμους, απαγορεύοντας την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο.

Ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την αστυνομία, περίπου 100-150 αγρότες αποσπάστηκαν από την κύρια ομάδα και μπήκαν στην πίστα του αεροδρομίου του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του. Η αναστολή αφορά όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις από το Ηράκλειο, ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί το πόσο θα διαρκέσει. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι λόγω των κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου

στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο. Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ένταση στην Καρδίτσα

Ένταση σημειώθηκε έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα. Οι αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο σημείο διαπίστωσαν πως τον δρόμο προς το γραφείο του υπουργού τον έχει αποκλείσει η Αστυνομία. «Αυτές είναι οι ανοιχτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», καταγγέλλουν οι αγρότες, ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Ο ΥπΑΑΤ στάθηκε στην κλιματική κρίση και στις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, κάτι που παρατηρείται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ενώ οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σχετίζονται με τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «μπαίνουμε σε περίοδο κανονικότητας». Αναφερόμενος στις πληρωμές υπενθύμισε ότι ήδη έχουν καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και 4 ακόμη προγράμματα, ενώ εντός της εβδομάδας ξεκινούν νέες πληρωμές με 1ο το Μέτρο 23.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο ΥπΑΑΤ της Ελλάδας δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθεί και διαβεβαίωσε τους πραγματικούς αγρότες «δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» ενώ τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά «θα επιστρέψουν στους έντιμους παραγωγούς».

Τέλος, για το κόστος παραγωγής, επεσήμανε ότι για πρώτη φορά έχει θεσμοθετηθεί επιστροφή του 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, με επιπλέον 50% ενίσχυση ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τόνισε ότι εξετάζεται η παράταση της χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα για τα επόμενα χρόνια.

Μπήκαν με τρακτέρ στην Πάτρα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας. Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν και εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ για σήμερα, Δευτέρα, προγραμματίζουν νέες συνελεύσεις για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας, πιθανότατα την Κυριακή, και θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Αναφορικά με την πρόσκληση του πρωθυπουργού σε διάλογο, οι αγρότες δηλώνουν ότι αυτός «θα γίνει όταν οι συνθήκες ωριμάσουν», και μόνο όταν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Αγροτοσυνδικαλιστές υπογραμμίζουν ότι «ο διάλογος πλέον θα γίνει μόνο με τον πρωθυπουργό», καθώς θεωρούν ότι όσα είχαν να πουν με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «έχουν ήδη ειπωθεί» και δεν αναμένουν νέες δεσμεύσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Σύμφωνα με τη συζήτηση, οι αγρότες επιδιώκουν συνάντηση με την κυβέρνηση πριν τις γιορτές, ζητώντας λύσεις ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι πριν τα Χριστούγεννα.

Μετά από ΓΣ, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες τονίζουν ότι θα παραμείνουν στις θέσεις τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε καίρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, με τα μπλόκα να τονίζουν τη σημασία της στήριξης των τοπικών αγροτών και κτηνοτρόφων για την επιβίωση της υπαίθρου.