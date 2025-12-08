Το «Ελ. Βενιζέλος» στο top 10 των πιο πολυσύχναστων αεροδρομίων της Ευρώπης

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2024, ο συνολικός αριθμός των επιβατών που μετακινήθηκαν διά αέρος στην ΕΕ ήταν 1,1 δισ.

Μία θέση στο top 10 των ευρωπαϊκών αεροδρομίων που μετέφεραν τους μεγαλύτερους όγκους επιβατών για το 2024 εξασφάλισε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της εκρηκτικής ανόδου στην επιβατική κίνηση κατά 19,6%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2024, ο συνολικός αριθμός των επιβατών που μετακινήθηκαν διά αέρος στην ΕΕ ήταν 1,1 δισ. αυξημένος κατά 8,3% σε σχέση με το 2023 (973 εκατ.).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν άνοδο στον αριθμό των αεροπορικών επιβατών σε σύγκριση με το 2023. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν η Ουγγαρία (+19,2%), η Τσεχία (+18,9%) και η Εσθονία (+17,8%), ενώ οι χαμηλότερες μεταβολές σημειώθηκαν στη Σουηδία (+1,3%), στη Βουλγαρία (+3,8%) και στη Γαλλία και Ιρλανδία (αμφότερες με +4,6%).

Την μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το 2024 κατέγραψε το αεροδρόμιο Charles de Gaulle της Γαλλίας με 70,3 εκατ. επιβάτες και ετήσια άνοδο 4,3%, ακολουθούμενο από το Schiphol στο Άμστερνταμ με 66,8 εκατ. επιβάτες και +8%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Barajas της Μαδρίτης με 66,1 εκατ. επιβάτες και άνοδο 9,9%. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 10η θέση.

Αερομεταφορές εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

Ο συνολικός μεταφερόμενος όγκος σε φορτία και ταχυδρομικά προϊόντα αυξήθηκε επίσης κατά 8,7% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στη μεταφορά από και προς τρίτες χώρες (+10,8%), ενώ η ενδοενωσιακή μεταφορά παρέμεινε σχεδόν σταθερή (+0,1%) και η εγχώρια μεταφορά υποχώρησε κατά 4,3%.

Σε εθνικό επίπεδο, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ουγγαρία (+65,9%), η Τσεχία (+43,7%) και η Ελλάδα (+36,7%), ενώ μόνο η Πολωνία (-3,6%) και η Λετονία (-2,7%) εμφάνισαν πτώση.