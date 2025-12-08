Κόστα: Καταγγέλλει την απειλή ανάμειξης των ΗΠΑ στην πολιτική ζωή της Ευρώπης

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί απαράδεκτη την «απειλή ανάμειξης» στην πολιτική της ζωή, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ μετά τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ που καταφέρεται κατά των Ευρωπαίων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί», είπε.

Αν και είναι φυσιολογικό οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μοιράζονται την ίδια άποψη για πολλά θέματα, «αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι μία απειλή ανάμειξης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης», είπε ο Αντόνιο Κόστα.

Η έννοια της ελευθερίας του λόγου για παράδειγμα είναι διαφορετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία της έκφρασης χωρίς ελευθερία ενημέρωσης... Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία λόγου αν η ελευθερία της ενημέρωσης των πολιτών θυσιάζεται στην υπηρεσία των τεχνο-ολιγαρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες!».

Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την Παρασκευή έγγραφο που περιγράφει την «Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας». Το κείμενο αποκρυσταλλώνει στο χαρτί την επίθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες η Ουάσινγκτον κατά της Ευρώπης.

Επιτίθεται φύρδην μίγδην κατά των ευρωπαϊκών θεσμών «που υποσκάπτουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία», της μεταναστευτικής πολιτικής, αναφέρεται στην «καταπάτηση της ελευθερίας της έκφρασης και την καταστολή του πολιτικού αντίλογου», στην «κατάρρευση του δείκτη γεννητικότητας», στην «απώλεια εθνικών συνειδήσεων και της αυτοπεποίθησης» στην Ευρώπη.

«Έχουμε διαφορές στην αντίληψη του κόσμου, αλλά αυτό πάει πέρα από αυτό», είπε ο Αντόνιο Κόστα.

«Αυτή η στρατηγική συνεχίζει να αναφέρεται στην Ευρώπη ως σύμμαχο. Ας είναι, αλλά, αν είμαστε σύμμαχοι, οφείλουμε να ενεργούμε ως σύμμαχοι. Σεβόμαστε την κυριαρχία αλλήλων».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικός σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικός οικονομικός εταίρος, αλλά η Ευρώπης μας πρέπει να είναι κυρίαρχη», κατέληξε.

Ήδη από τον Φεβρουάριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξόργισε τους Ευρωπαίους με την ομιλία του στο Μόναχο κατά την οποία είχε δηλώσει ότι η ελευθερία της έκφρασης «υποχωρεί» στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ