ΔΑΑ: Πάνω από τα 40 εκατ. επιβάτες κοιτάζει το «Ελ. Βενιζέλος» - Οι εκτιμήσεις για την χρονιά

Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για την κίνηση του 2026 – Επενδύσεις 950 εκατ. ευρώ έως το 2030, νέοι διαγωνισμοί και ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης χρηματοδότησης

Ανεπηρέαστες από τις γεωπολιτικές εξελίξεις παρέμειναν οι προβλέψεις για την πορεία της επιβατικής κίνησης στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, με τη διοίκηση μάλιστα να ανεβάζει τις εκτιμήσεις της για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Χάρη σε αυτές τις επιδόσεις, αλλά και στα ρεκόρ που έχουν προηγηθεί, το σχέδιο επέκτασης αναθεωρείται, όχι μόνο ως προς τον τρόπο υλοποίησής του, αλλά και ως προς την πρόβλεψη για τα 40 εκατ. επιβάτες.

Τα παραπάνω προέκυψαν από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε ο ΔΑΑ, με αφορμή την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, η επιβατική κίνηση για το σύνολο του 2026 αναμένεται να αυξηθεί με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, από χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό που προέβλεπε η προηγούμενη καθοδήγηση. Στη συνέχεια, βέβαια, από το επόμενο έτος και έπειτα, η πρόβλεψη είναι πιο συντηρητική, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Τα 40 εκατ. επιβάτες παύουν να είναι το «ταβάνι»

Υπό αυτό το πρίσμα τροποποιείται και ο υφιστάμενος σχεδιασμός για την επέκταση του αεροδρομίου. Αφενός αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί το 40MAP, δηλαδή το σχέδιο για δυναμικότητα 40 εκατ. επιβατών ετησίως, και αφετέρου αλλάζει το όριο ανάπτυξης του «Ελ. Βενιζέλος», καθώς τα 40 εκατ. επιβάτες γίνονται πλέον σημείο αναφοράς και όχι ανώτατο όριο.

Να θυμίσουμε ότι ήδη από χθες ανακοινώθηκε ότι, αντί μιας μεγάλης και ενιαίας κατασκευαστικής παρέμβασης, ο ΔΑΑ στρέφεται σε ένα περισσότερο ευέλικτο και σταδιακό μοντέλο ανάπτυξης. Η λογική είναι οι επενδύσεις να προχωρούν σε επιμέρους φάσεις, περιορίζοντας τόσο τον κατασκευαστικό κίνδυνο όσο και την αναστάτωση στη λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου.

Παράλληλα, όπως ξεκαθάρισε η διοίκηση, εξετάζεται και το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετης δυναμικότητας, εφόσον η πορεία της ζήτησης δικαιολογεί μια μεγαλύτερη επέκταση. Σύμφωνα με τον CEO του ΔΑΑ, «λόγω της πρόσθετης αύξησης της επιβατικής κίνησης, θέλουμε να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να δημιουργήσουμε πρόσθετη δυναμικότητα πέραν των 40 εκατομμυρίων επιβατών». Ο ίδιος επισήμανε, μάλιστα, ότι η σχετική αξιολόγηση ξεκινά άμεσα, χωρίς βέβαια, προς το παρόν, να μπορεί να προσδιοριστεί πόσο υψηλότερα από τα 40 εκατ. θα μπορούσε να φτάσει.

Ανοιχτό το ζήτημα της χρηματοδότησης

Κατ’ επέκταση, ανοιχτό μένει και το ενδεχόμενο αναζήτησης πρόσθετης χρηματοδότησης. Ερωτηθείς εάν μια μεγαλύτερη επένδυση θα μπορούσε να συνοδευτεί από παράταση του υφιστάμενου ή από νέο πρόγραμμα scrip dividend, ο CEO του ΔΑΑ απέφυγε να προκαταλάβει τις αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα εξεταστούν οι δυνατότητες που παρέχει η Σύμβαση Παραχώρησης ως προς ενδεχόμενη νέα αξιοποίηση του scrip dividend. Μέχρι τότε, σε ισχύ παραμένει το τετραετές πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση το προηγούμενο διάστημα.

Επενδύσεις 950 εκατ. ευρώ έως το 2030

Σημειωτέον ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδέονται με την επέκταση υπολογίζονται σε περίπου 950 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μέρος του συνολικού επενδυτικού κόστους του 40MAP και στο ποσό περιλαμβάνονται τόσο τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως το πολυώροφο πάρκινγκ, το North-West Apron και το νέο VIP Terminal, όσο και οι επόμενες παρεμβάσεις.

Όσο για την ίδια την επέκταση, το επόμενο βήμα προβλέπει την προκήρυξη νέου ανοιχτού διαγωνισμού για τη νότια πτέρυγα του κύριου αεροσταθμού, το Satellite Terminal και τις υποδομές που συνδέονται με αυτά.

Παράλληλα, δρομολογούνται παρεμβάσεις για την αύξηση της δυναμικότητας σε κρίσιμα σημεία της επιβατικής διαδρομής, όπως οι έλεγχοι διαβατηρίων και ασφαλείας. Το επόμενο ορόσημο τοποθετείται στο β' εξάμηνο του 2027, όταν προβλέπεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρώτη φάση επέκτασης του βόρειου terminal.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ξεκαθάρισε η διοίκηση, η μετάβαση στο νέο, σταδιακό μοντέλο δεν μεταφράζεται σε πάγωμα ή νέα καθυστέρηση των επενδύσεων. Τα πρώτα έργα συνεχίζονται, ενώ, με τα σημερινά δεδομένα, η ανάπτυξη της δυναμικότητας των 40 εκατ. επιβατών μπορεί να ολοκληρωθεί προς το τέλος της δεκαετίας, εφόσον τελικά προχωρήσει στο σύνολό της.

Στόχος η προστασία των εμπορικών εσόδων

Μία ακόμη ουσιαστική διαφοροποίηση του νέου μοντέλου αφορά τα εμπορικά έσοδα του αεροδρομίου. Ο προηγούμενος σχεδιασμός προέβλεπε κατασκευαστικές εργασίες στον πυρήνα του terminal, οι οποίες θα απαιτούσαν την προσωρινή απενεργοποίηση μέρους των υφιστάμενων εμπορικών χώρων.

Αυτό θα δημιουργούσε, για ένα διάστημα, πίεση στα εμπορικά έσοδα ανά επιβάτη. Με τη νέα προσέγγιση, οι πρώτες επεκτάσεις κατευθύνονται κυρίως προς τη νότια και τη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου, ώστε να περιοριστούν οι παρεμβάσεις στο κεντρικό τμήμα του αεροσταθμού.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΔΑΑ επιδιώκει να διατηρήσει την υφιστάμενη εμπορική δυναμικότητα κατά τη διάρκεια των κατασκευών και να προστατεύσει τα σχετικά έσοδα, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην ιστορία του αεροδρομίου.