Μαρόκο: Κανένα «γεγονός» δεν αποδεικνύει την εμπλοκή του στη Θέουτα - Αρνείται να είναι «αποδιοπομπαίος τράγος»

Το Μαρόκο δήλωσε σήμερα ότι κανένα «γεγονός» δεν αποδεικνύει κάποια εμπλοκή των αρχών του Μαρόκου στην εισροή μεταναστών στον θύλακα της Θέουτα στα τέλη Ιουλίου.

Το Μαρόκο δήλωσε σήμερα ότι κανένα «γεγονός» δεν αποδεικνύει κάποια εμπλοκή των αρχών του Μαρόκου στην εισροή μεταναστών στον θύλακα της Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, και δήλωσε ότι αρνείται να χρησιμεύσει ως «αποδιοπομπαίος τράγος» για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στην Ισπανία.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια επίσημη αντίδραση του Ραμπάτ μετά τις εξελίξεις στη Θέουτα.

«Κανένα δεδομένο, γεγονός ή σχέση δεν αποδεικνύει οποιαδήποτε εμπλοκή των μαροκινών αρχών», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Ραμπάτ σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.

«Το βασίλειο του Μαρόκου αρνείται να μπει στο προεκλογικό παζάρι και επιπλέον δεν δέχεται να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για το ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν δια της βίας, πεζή ή κολυμπώντας, στις 30 και 31 Ιουλίου στη Θέουτα, ένα από δύο μόνο χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Αφρική, με το άλλο ισπανικό έδαφος της Μελίγια.

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την εισροή αυτή.

Οι περισσότεροι μεταξύ αυτών έφυγαν αμέσως μετά, αλλά χιλιάδες άλλοι βρίσκονταν ακόμη εκεί σήμερα, πολλοί κοιμούνται στους δρόμους και στις ακτές.

Η δήλωση αυτή του υπουργείου εκδίδεται ενώ εντείνονται τις τελευταίες ημέρες οι υποψίες για μια ενδεχομένη ευθύνη του Μαρόκου, μετά τη διαρροή μιας αναφοράς της αστυνομίας που επισήμαινε την «ανεκτικότητα» των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν έχει «καμιά απόδειξη» εμπλοκής του Μαρόκου στην άφιξη των μεταναστών, μια θέση που επικρίθηκε έντονα από μέλη της ισπανικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ