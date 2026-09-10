Oracle: Η AI εκτόξευσε το cloud και μαζί τα καθαρά κέρδη - Άλμα 7% στη Wall Street

Κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης ήταν για ακόμη ένα τρίμηνο το cloud. Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 4,68 δισ. δολάρια.

Η Oracle ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς στο πρώτο τρίμηνο χρήσης, με τη μετοχή της να σημειώνει άλμα περίπου 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη του cloud και ιδιαίτερα των υποδομών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έδωσε ώθηση στα μεγέθη της.

Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,92 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 1,74 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές σύμφωνα με τη LSEG. Τα έσοδα ανήλθαν στα 19,35 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας επίσης την πρόβλεψη των 19,14 δισ. δολαρίων.

Συνολικά, τα έσοδα της Oracle αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο χρήσης που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου. Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 4,68 δισ. δολάρια ή 1,56 δολάρια ανά μετοχή, από 2,93 δισ. δολάρια ή 1,01 δολάριο ανά μετοχή έναν χρόνο νωρίτερα.

«Τρέχει» το cloud και οι υποδομές AI

Κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης ήταν για ακόμη ένα τρίμηνο το cloud. Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 62%, στα 11,6 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τα 11,51 δισ. δολάρια που προέβλεπε η αγορά.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση στις υποδομές cloud, όπου τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 7,4 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας αισθητά την εκτίμηση των 7,09 δισ. δολαρίων.

Η Oracle επιχειρεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι της ταχύτατα αναπτυσσόμενης αγοράς υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύοντας επιθετικά σε data centers. Μόνο κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία παρέδωσε 850 MW νέας δυναμικότητας data centers.

Η επιθετική αυτή επέκταση, ωστόσο, συνοδεύεται από υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες. Η Oracle διαθέτει ασθενέστερη ταμειακή θέση και χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση σε σχέση με τους μεγάλους hyperscalers, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές της παραμένουν αρνητικές από πέρυσι. Το συνολικό χρέος της έχει πλέον φτάσει τα 125 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, ο παραδοσιακός τομέας λογισμικού εμφάνισε κάμψη, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 3% στα 5,5 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης 5,61 δισ. δολαρίων.

Στα 664 δισ. δολάρια οι ανεκτέλεστες υποχρεώσεις

Ιδιαίτερη σημασία για τις προοπτικές της εταιρείας έχει η εκρηκτική αύξηση των συμβασιοποιημένων μελλοντικών εσόδων. Αυτά ανήλθαν στο τέλος του τριμήνου στα 664 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 630,6 δισ. δολάρια.

Το ποσό περιλαμβάνει συμβασιοποιημένα έσοδα που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, αναβαλλόμενα έσοδα και απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί και αποτελεί βασικό δείκτη για τις μελλοντικές πωλήσεις της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Oracle ανακοίνωσε επίσης νέους AI agents για τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, ενώ εξασφάλισε δεκαετές συμβόλαιο με το αμερικανικό Πεντάγωνο, δυνητικής αξίας έως 7 δισ. δολαρίων.

Για το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο, η Oracle προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη 1,85 έως 1,93 δολάρια ανά μετοχή και αύξηση εσόδων μεταξύ 30% και 34%. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών της LSEG τοποθετεί τα κέρδη στα 1,89 δολάρια ανά μετοχή και τα έσοδα στα 21,20 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε ανάπτυξη περίπου 32%.

Για ολόκληρη τη δημοσιονομική χρήση του 2027, η εταιρεία αναμένει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη 8,10 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα τουλάχιστον 90 δισ. δολαρίων. Οι αναλυτές προέβλεπαν αντίστοιχα 8,07 δολάρια και 89,76 δισ. δολάρια.

Η ισχυρή ανακοίνωση έδωσε ανάσα στη μετοχή της Oracle, η οποία μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης είχε χάσει περίπου 22% από την αρχή του έτους, την ώρα που ο S&P 500 καταγράφει άνοδο περίπου 11%.