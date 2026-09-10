Νέα επένδυση 1 δισ. δολαρίων από την Ford

Σε νέα επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων προχωρά η Ford Motor, με στόχο την κατασκευή νέας μονάδας βαφής στο Kentucky Truck Plant.

Σε νέα επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων προχωρά η Ford Motor, με στόχο την κατασκευή νέας μονάδας βαφής στο Kentucky Truck Plant, ένα εργοστάσιο που η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο και πιο κερδοφόρο της παγκοσμίως.

Στη συγκεκριμένη μονάδα κατασκευάζονται τα μεγάλα φορτηγά F-250 έως F-550 Super Duty, καθώς και τα SUV Ford Expedition και Lincoln Navigator. Η νέα εγκατάσταση βαφής θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη και, σύμφωνα με τη Ford, θα συμβάλει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό μιας από τις σημαντικότερες παραγωγικές δραστηριότητές της. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στο 2026, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Η νέα επένδυση έρχεται να προστεθεί σε περίπου 4 δισ. δολάρια επενδύσεων που έχει ανακοινώσει η Ford τα τελευταία χρόνια για τις εγκαταστάσεις της στο Κεντάκι.

«Οι επενδύσεις αυτές αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη μας στο εργατικό δυναμικό του Κεντάκι, τη δέσμευσή μας στην αμερικανική μεταποίηση και την πεποίθησή μας ότι το μέλλον της κινητικότητας και της ενέργειας θα χτιστεί εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Jim Farley.

Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έγινε μόλις δύο ημέρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Sean Duffy, είχε εκφράσει «βαθιά ανησυχία» για την «ακεραιότητα» της αμερικανικής παραγωγής της Ford και τις σχέσεις της με κινεζικές εταιρείες, τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί δυνητικά επιζήμιες για την αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ και συνολικά για τον αμερικανικό κλάδο αυτοκινήτου.

Η Ford, η οποία συχνά υπογραμμίζει ότι αποτελεί την αυτοκινητοβιομηχανία με τη μεγαλύτερη παραγωγή στις ΗΠΑ, απέρριψε τις αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «λανθασμένη προσπάθεια προσέλκυσης της δημοσιότητας».

Το κλίμα πάντως φάνηκε να αλλάζει γρήγορα. Μετά την εκτενή απάντηση της Ford, ο λογαριασμός Rapid Response του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την εταιρεία μία «GREAT American company».