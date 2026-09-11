ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ενισχύει παρουσία στη Ρουμανία, υπέγραψε ενεργειακό project 145 εκατ.

Το έργο, «με το κλειδί στο χέρι», αφορά στη διασύνδεση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς της Ρουμανίας, για λογαριασμό της ΔΕΗ.ΑΝ.. Η εδραιωμένη παρουσία στο σιδηρόδρομο και οι βλέψεις για συμβάσεις παραχώρησης στην βαλκανική χώρα

Ένα νέο, μεγάλο σε προϋπολογισμό έργο στη Ρουμανία, κοντά στα 145 εκατ. (αρχικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός), έβαλε και επισήμως, μέσω υπογραφής της σύμβασης, στο χαρτοφυλάκιό του ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που αφορά σε υλοποίηση ενεργειακού project. Ενισχύοντας, έτσι, την ήδη ισχυρή και εδραιωμένη παρουσία του στη Βαλκανική χώρα όπου, για παράδειγμα, μέσα στο 2026 υπέγραψε νέα σιδηροδρομικά projects συνολικής αξίας 800 εκατ. ευρώ περίπου (με σημαντικό ποσοστό συμμετοχής σε κοινοπραξίες).

Το ενεργειακό project

Ειδικότερα, και όσον αφορά στο ενεργειακό project στη Ρουμανία, η ΤΕΡΝΑ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στις 7 Αυγούστου 2026 υπέγραψε σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου «“EPC NADAB HV” - Design, Civil Engineering Works, Supply, Transportation, Installation and Commissioning of two (2) GIS Main Transformer Stations 400/110 KV, two (2) Underground Lines 400 KV AND ONE (1) AIS TSO 400 KV Substation Extension, in Western Romania, Arad County, Chisineu-Cris Municipality».

Να αναφέρουμε ότι στις 27.11.2025 η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακηρύχθηκε από την PPC Renewables Romania - ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ρουμανία, προσωρινός ανάδοχος του έργου στη Ρουμανία με τις τελικές υπογραφές να πέφτουν το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για ενεργειακό έργο υποδομής υπερ-υψηλής τάσης (HV - High Voltage) στη Δυτική Ρουμανία (περιοχή Chișineu-Criș / Nădab, στην επαρχία Arad), το οποίο ανατίθεται με σύμβαση τύπου EPC (Engineering, Procurement, Construction) - δηλαδή με το «κλειδί στο χέρι» (μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και θέση σε λειτουργία).

Το έργο αφορά στη διασύνδεση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς της Ρουμανίας (Transelectrica) και όπως σημειώσαμε, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αρχικού προϋπολογισμού 144,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, να προσθέσουμε ότι στις 17.12.2025 η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακηρύχθηκε από την PPC Renewables Romania, προσωρινός ανάδοχος του έργου «EPC NADAB 1 - Design, Civil Engineering Works, Supply (Excluding PV Modules), Transportation, Installation and Commissioning of one (1) PV Plant of Total Capacity of 335.2 MWp, in Western Romania Arad County, Chisineu-Cris Municipality (TENDER 10 -2024)», ποσού 159,4 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, και τα 2 έργα αθροιστικά ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.

Ο σιδηρόδρομος και οι παραχωρήσεις

Όπως αναφέραμε, στα τέλη Ιουλίου ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε την υπογραφή της σύμβασης για το σιδηροδρομικό έργο Filiași - Igiroasa (Lot 2). Τη σύμβαση υπέγραψαν η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) με την κοινοπραξία TrackWorks στην οποία συμμετέχουν ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ. Το Lot 2 αφορά τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη του τμήματος από Filiași έως Igiroasa, μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου αναβάθμισης της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin - Caransebeș.

Τέλη του περασμένου Μαρτίου, η κοινοπραξία είχε υπογράψει και τη σύμβαση για το πρώτο τμήμα (Lot 1) του άξονα, από Craiova έως Filiași, προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ, όπου η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 69%.

Τα δύο τμήματα (Lot 1, Lot 2) απαρτίζουν τον σιδηροδρομικό άξονα Craiova - Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, του οποίου τον πλήρη σχεδιασμό και την ανακατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ. Στόχος του έργου, τετραετούς κατασκευαστικής διάρκειας, είναι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας έως τα 160 χλμ./ώρα για τους επιβατικούς συρμούς και τα 120 χλμ./ώρα για τους εμπορευματικούς, με δυνατότητα διέλευσης συρμών μήκους έως 740 μέτρων.

Να θυμίσουμε ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «κοιτάζει» και τον τομέα των παραχωρήσεων στη Ρουμανία, όπως και άλλα εγχώρια κατασκευαστικά γκρουπ, εκτιμώντας ότι ίσως υπάρξουν ευκαιρίες και σε αυτόν τον τομέα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, από το γκρουπ έχουν αναφέρει ότι τσεκάρουν τις πιθανές περιπτώσεις διαγωνισμών – συμβάσεων που πιθανόν προωθήσει η ρουμανική κυβέρνηση αλλά πάντα με προσεκτικό και λελογισμένο τρόπο.