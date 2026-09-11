Μένει εκτός ο ΑΔΜΗΕ από το SPV της ΕΔΕΥΕΠ για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

«Ασυμβίβαστο» προκύπτει στην προοπτική συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ στην εταιρεία ειδικού σκοπού της ΕΔΕΥΕΠ που θα αναλάβει την εκπόνηση μελετών για τα offshore αιολικά. Ποιος είναι ο βασικός λόγος. Ποιες άλλες συμμετοχές συζητιούνται.

Χωρίς τον ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το σχέδιο για την μετοχική διεύρυνση της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) που έχει συστήσει η ΕΔΕΥΕΠ με σκοπό να εκπονήσει τις ανεμολογικές και βυθομετρικές μελέτες για το πρώτο «κύμα» υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση του SPV συνιστούσε «ορόσημο» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την Ελληνική Διαχειριστή Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να προχωρά στην πράξη της ίδρυσης μέσα στο καλοκαίρι, με την νέα εταιρεία να τελεί σε αρχική φάση 100% θυγατρική της ΕΔΕΥΕΠ.

Την ίδια στιγμή, διεξάγονταν συζητήσεις για τους νέους μετόχους με το βασικό σενάριο να περιελάμβανε τον ΑΔΜΗΕ, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Αιολικών Πάρκων όπως η Ελληνικά Καλώδια με απώτερο σκοπό να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και συμπαγές σχήμα με την απαραίτητη οικονομική ευρωστία που θα διεξάγει έγκαιρα και με επιτυχία τις προαναφερόμενες μελέτες.

Γιατί «όχι» στον ΑΔΜΗΕ

Εν τέλει, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, το παραπάνω σχήμα παραμένει σε ισχύ με εξαίρεση την περίπτωση του ΑΔΜΗΕ όπου, κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων ανάμεσα στον Διαχειριστή, την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, φέρεται πλέον να συγκεντρώνει μικρές έως καθόλου πιθανότητες να βρεθεί ανάμεσα στους μετόχους του SPV. Ο βασικός λόγος, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, έγκειται στον ίδιο τον χαρακτήρα του Διαχειριστή με την λειτουργία του να καθορίζεται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που με την σειρά του καθορίζει επακριβώς τις δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει.

Η σκοπιμότητα του SPV με την εκπόνηση ανεμολογικών και βυθομετρικών μελετών και την διάθεση των δεδομένων που θα προκύψουν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ξεφεύγει του σχετικού πλαισίου, πράγμα που κατά συνέπεια δεν δικαιολογεί την συμμετοχή του Διαχειριστή στο μετοχικό σχήμα της εν λόγω εταιρείας.

Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ και η εναλλακτική

Χρειάζεται βέβαια να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ, ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καθ’ ύλην αρμόδιος για την σύνδεση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο ηλεκτρικό σύστημα, εμπλέκεται υποχρεωτικά στην όλη διαδικασία, πράγμα που ωστόσο για να λειτουργήσει, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δεν απαιτεί την συμμετοχή του στη μετοχική σύνθεση του SPV.

Εναλλακτικά, τα δύο μέρη, η ΕΔΕΥΕΠ μέσω του SPV από την μία και ο ΑΔΜΗΕ από την άλλη, μπορούν να προχωρήσουν σε μια διμερή αποκλειστική συμφωνία ανταλλαγής δεδομένων που θα εξυπηρετήσουν στο έργο του Διαχειριστή να ορίσει τα σημεία σύνδεσης και διασύνδεσης των πάρκων με το ηλεκτρικό σύστημα χωρίς να προκύπτει ή να υπάρχει κάποια άλλη οικονομική συναλλαγή που θα δημιουργούσε ερωτηματικά ως προς την ρυθμιζόμενη δραστηριότητα του ΑΔΜΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζουν πηγές με γνώση του θέματος, οι διαβουλεύσεις για την μετοχική σύνθεση του εταιρείας ειδικού σκοπού προχωρούν πλέον χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα ο Έλληνας Διαχειριστής με την ΕΔΕΥΕΠ και το ΥΠΕΝ να διατηρούν σταθερά την προσοχή τους στην διαμόρφωση ενός σχήματος που θα φέρει εις πέρας την εκπόνηση των μελετών, δεδομένου ότι η επιτυχής έκβαση της εν λόγω διαδικασίας συνιστά βασική προϋπόθεση για οποιοδήποτε επόμενο βήμα. Ως γνωστόν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα σχεδιαστούν οι μελλοντικοί διαγωνισμοί παραχώρησης των θαλάσσιων οικοπέδων με το SPV.

Εκκρεμεί η έγκριση του Εθνικού Προγράμματος

Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση των μελετών διεξάγεται ανεξάρτητα της έγκρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση να αποσυνδέει αυτά τα δύο και να παραχωρεί το δικαίωμα στην ΕΔΕΥΕΠ να προχωρήσει στην σύσταση του SPV και την πραγματοποίηση των ερευνών.

Ο στόχος ήταν να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να προχωρήσει η προετοιμασία έως ότου προκύψουν οι «μεγάλες αποφάσεις» πράγμα που εν μέρει φέρεται να προχώρησε με την ίδρυση του SPV, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη πρόοδος τόσο ως προς την μετοχική σύνθεση, όπως προαναφέρθηκε, όσο και ως προς την εξεύρεση του αναδόχου που θα αναλάβει να «τρέξει» τις μελέτες.

Η προσοχή του SPV σχετικά με τις μελέτες θα εστιάσει στις έξι περιοχές που αναμένεται να φιλοξενήσουν το πρώτο κύμα υπεράκτιων αιολικών. Πρόκειται για θαλάσσιες ζώνες ανοικτά της Εύβοιας, της Γυάρου, της Ανατολής Κρήτης και της Ρόδου, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος περίπου 1,3 GW.