H ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καταβάλει επιστροφές ύψους 500 δολαρίων σε σχεδόν 1 εκατ. ασφαλισμένους του Obamacare, με τις πληρωμές να ξεκινούν τον Οκτώβριο.

H ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καταβάλει επιστροφές ύψους 500 δολαρίων σε σχεδόν 1 εκατ. ασφαλισμένους του Obamacare, με τις πληρωμές να ξεκινούν τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους στο Affordable Care Act (ACA) –ευρύτερα γνωστό ως Obamacare– σε 30 Πολιτείες που χρησιμοποιούν την ομοσπονδιακή πλατφόρμα για τη λειτουργία της αγοράς ασφάλισης υγείας, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι δικαιούχοι προέρχονται κυρίως από νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος, τα οποία σήμερα δεν λαμβάνουν ομοσπονδιακή οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των ασφαλίστρων τους.

Το συνολικό κόστος των επιστροφών υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατ. δολάρια.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι πληρωμές πρόκειται να ξεκινήσουν μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Δημοκρατικοί διεκδικούν την ανάκτηση του ελέγχου τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς.

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει και μια δεύτερη οικονομική παροχή που συνέδεσε ευθέως με το αποτέλεσμα των εκλογών. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα καταβάλει ξεχωριστό «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί επικρατήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές.