«Κόκκινη» η Wall Street - Το ράλι του πετρελαίου αυξάνει την πίεση στη Fed

«Κοκκίνισαν» τα ταμπλό της Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξεπερνώντας τα 100 δολάρια.

«Κοκκίνισαν» τα ταμπλό της Wall Street την Πέμπτη, με τον Dow Jones να κάνει βουτιά 300 μονάδων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξεπερνώντας τα 100 δολάρια. Η άνοδος του πετρελαίου και τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού Αυγούστου τροφοδότησαν ανησυχίες ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, στην τέταρτη διαδοχική ημέρα πτώσης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,60% ή κατά 316 μονάδες, στις 52.064 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,58% στις 7.592 μονάδες. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και ο τεχνολογικός Nasdaq, διολισθαίνοντας κατά 0,65% στις 26.081 μονάδες.

Μετά τις πρόσφατες απώλειες, ο S&P 500 έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 3% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος στις 13 Αυγούστου και παραμένει ενισχυμένος κατά 11% το 2026.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στον έβδομο μήνα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 6,7%, κλείνοντας στα 102,48 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Μαΐου. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε περίπου 6,3%, φτάνοντας στα 107,63 δολάρια το βαρέλι.

Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ο πόλεμος με το Ιράν να συνεχιστεί ακόμη και μετά την Ημέρα Ορκωμοσίας, τον Ιανουάριο του 2029, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, το WTI έχει ενισχυθεί κατά 52,9%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο 78,47%.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου πάνω από το 4,945%, στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023.

Επιπλέον, μια έκθεση για τον πληθωρισμό στη χονδρική αγορά δεν κατάφερε να περιορίσει τις ανησυχίες που συσσωρεύονται γύρω από την αύξηση των επιτοκίων και των τιμών του πετρελαίου. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) του Αυγούστου, ένας δείκτης μέτρησης του πληθωρισμού στη χονδρική αγορά, σημείωσε εποχικά προσαρμοσμένη άνοδο 0,4% για το μήνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones. Σε ετήσια βάση, αυτό τοποθετεί τον PPI στο 5,4%, ποσοστό που εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τον στόχο πληθωρισμού της Fed, που είναι 2%.

Παράλληλα, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησε οριακά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και συνέχισαν να σταθεροποιούν την αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες, φτάνοντας τις 206.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 205.000.

Οι επενδυτές βλέπουν τώρα μια πιθανότητα 70% ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, από περίπου 64% πριν από την έκθεση της Πέμπτης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στα ταμπλό, οι μεγάλοι κατασκευαστές τσιπ σημείωσαν απώλειες, με την Nvidia να υποχωρεί κατά 2,2% και τη Micron Technology να καταγράφει πτώση 4,9%. Η Apple ενισχύθηκε περίπου 3,5% μία ημέρα μετά την παρουσίαση ενός iPhone αξίας 1.999 δολαρίων.