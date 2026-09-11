Κτηματολόγιο: Τι θα μπορεί να «δει» το κράτος μέσα από τα ακίνητά μας

Το Κτηματολόγιο περνά στην επόμενη φάση, με τα δεδομένα των ακινήτων να αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό πολιτικών που φτάνουν από το δημογραφικό και τη στέγαση έως τις επενδύσεις.

Το Κτηματολόγιο φτάνει στο 99% και το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον σε όσα μπορεί να κάνει το Δημόσιο με τον τεράστιο όγκο δεδομένων που διαθέτει για τα ακίνητα της χώρας.

Τα δεδομένα για τη γη και τα ακίνητα μπαίνουν στον σχεδιασμό για κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές, με το δημογραφικό και τις επενδύσεις να αναφέρονται ήδη ως δύο από τα πεδία στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Παράλληλα, προχωρά η διασύνδεση των διαφορετικών μητρώων, ώστε κάθε ακίνητο να αποκτήσει ουσιαστικά ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα με κοινό σημείο αναφοράς τον ΚΑΕΚ.

Αυτό είναι το νέο κεφάλαιο που περιέγραψαν στελέχη της κυβέρνησης και του Ελληνικού Κτηματολογίου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης να τοποθετείται τον Δεκέμβριο, το βάρος περνά στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και στη συγκέντρωση της πληροφορίας που αφορά κάθε ακίνητο.

Τα δεδομένα των ακινήτων αποκτούν δεύτερη χρήση

Μέχρι σήμερα, για τον πολίτη το Κτηματολόγιο συνδεόταν κυρίως με την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας, τις συναλλαγές και, τα τελευταία χρόνια, τη μεταφορά όλο και περισσότερων διαδικασιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ προστίθεται πλέον ρητά η χρήση των δεδομένων του Κτηματολογίου για τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών. Παράλληλα, προβλέπεται μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία και σαφέστερη αποτύπωση των τεχνικών δεδομένων των ακινήτων.

Η ψηφιακή λειτουργία του Κτηματολογίου έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό όγκο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, οι ψηφιακές συναλλαγές έχουν ξεπεράσει το 1 εκατ., με 560.000 υποβολές μόνο το 2025 και ακόμη 185.000 μέσα στους πρώτους μήνες του 2026. Παράλληλα, 310.000 εγγραπτέες πράξεις έχουν ολοκληρωθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ από το 2021 έχουν τεθεί σε λειτουργία 12 νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Στο κάδρο δημογραφικό και επενδύσεις

Η νέα χρήση των κτηματολογικών δεδομένων φτάνει και πέρα από την ίδια την αγορά ακινήτων. Η γενική γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη, συνέδεσε στη ΔΕΘ την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την κτηματογράφηση με τη χάραξη πολιτικών για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος αλλά και με κοινωνικές πολιτικές, αναφέροντας συγκεκριμένα το δημογραφικό.

Συγκεκριμένες εφαρμογές ή μέτρα που θα συνδέουν τα κτηματολογικά δεδομένα με το δημογραφικό δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Αθανάσιος Λίπας, αναφέρθηκε από την πλευρά του στη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πώς μπορεί το Κτηματολόγιο να «διαβάσει» το δημογραφικό

Στην πράξη, μία τέτοια σύνδεση θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον συνδυασμό της γεωγραφικής εικόνας των ακινήτων με δημογραφικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση πολλών κενών ή εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε περιοχές που χάνουν πληθυσμό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αποτύπωση περιοχών με έντονη δημογραφική συρρίκνωση και διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα.

Αντίστοιχα, σε συνδυασμό με άλλα δημόσια μητρώα και συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία, θα μπορούσαν να εντοπίζονται περιοχές στις οποίες μεταβάλλονται οι ανάγκες για κατοικία ή κοινωνικές υποδομές.

Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τροφοδοτήσει τον σχεδιασμό στεγαστικών προγραμμάτων για νέους και οικογένειες ή παρεμβάσεων σε περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή υποχώρηση. Πρόκειται για ενδεικτικά παραδείγματα πιθανής αξιοποίησης και όχι για μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

616,5 εκατ. σελίδες έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή

Ο όγκος των αρχείων που έχει ήδη περάσει σε ψηφιακή μορφή είναι ενδεικτικός του μεγέθους του έργου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη ΔΕΘ η γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, έχουν ψηφιοποιηθεί 616,5 εκατ. σελίδες, ενώ έχουν καταργηθεί 392 υποθηκοφυλακεία.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται σε 267,4 εκατ. ευρώ. Η κτηματογράφηση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχει φτάσει στο 99%, από 38% το 2019.

Μία πύλη για την πληροφορία κάθε ακινήτου

Το επόμενο κομμάτι του σχεδιασμού αφορά τη σύνδεση αυτής της πληροφορίας. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων, έργο που έχει ήδη παρουσιαστεί και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ψηφιακή πύλη στοιχεία που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα.

Κοινό σημείο αναφοράς θα είναι ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, ο ΚΑΕΚ. Μέσω αυτού θα συνδέονται οι επιμέρους πληροφορίες για κάθε ιδιοκτησία, ώστε τα στοιχεία να μπορούν να αντλούνται από τις υπηρεσίες που τα τηρούν χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά ο πολίτης να συγκεντρώνει διαφορετικά δικαιολογητικά. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται πολεοδομικά, φορολογικά, δημοτικά, ασφαλιστικά, δασικά και ενεργειακά δεδομένα.

Στη ΔΕΘ η Ολυμπία Μαρκέλλου επιβεβαίωσε ότι δημιουργείται ενιαία ψηφιακή πύλη μέσω του gov.gr, στην οποία ο ΚΑΕΚ θα λειτουργεί ως το κοινό «κλειδί» των μητρώων του κράτους.

Στο ίδιο σχέδιο εντάσσεται και η υποδοχή των Υπηρεσιών Δόμησης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η επιδίωξη είναι τα στοιχεία για κάθε ακίνητο να είναι διαθέσιμα από ένα ενιαίο περιβάλλον σε πολίτες, επαγγελματίες και δημόσια διοίκηση, αντί να αναζητούνται σε διαφορετικά συστήματα.