The Chios Festival: Συνάντηση των κορυφαίων της ναυτιλίας και της επιχειρηματικότητας

Κορυφαίες προσωπικότητες από τους χώρους της ναυτιλίας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας, των επενδύσεων, των εξαγωγών και της κοινωνικής προσφοράς φιλοξένησε φέτος η Χίος

Μια λαμπρή συνάντηση κορυφαίων προσωπικοτήτων από τους χώρους της ναυτιλίας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας, των επενδύσεων, των εξαγωγών και της κοινωνικής προσφοράς φιλοξένησε φέτος η Χίος, στο 5ο Επετειακό «THE CHIOS FESTIVAL» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο νησί παρευρέθηκαν ο οικοδεσπότης στο Castelli Νικόλαος Βαφειάς, ο Παναγιώτης Τσάκος, ο εφοπλιστής Σίμος Παληός, ο Ευάγγελος Αγγελάκος, ο Γιώργος Προκοπίου, και η Αλεξάνδρα Προκοπίου-Μαμαλίγκα, ο Δημήτρης Φαφαλιός, ο Αντώνης Φαράκλας και ο Αναστάσης Μαργαρώνης.

Ο Νικόλαος Βαφειάς, ο Σίμος Παληός και η Αλεξάνδρα Προκοπίου-Μαμαλίγκα, ο Αντώνης Φαράκλας και ο Δημήτρης Μελισσανίδης συγκαταλέγονται, μάλιστα, στις εξέχουσες προσωπικότητες που τιμήθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, σε μια κίνηση που υπογράμμισε τη διαχρονική, οργανική σχέση της ναυτιλιακής οικογένειας της Χίου με την πατρίδα και την ανιδιοτελή προσφορά της σε αυτήν.

Παράλληλα με τη ναυτιλία, εξίσου δεσπόζουσα ήταν η παρουσία ηγετικών στελεχών από τον χώρο του επιχειρείν και της οικονομίας. Ο Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, και ο Γεώργιος Αποστολόπουλος, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σφράγισαν με το κύρος τους τη διοργάνωση, με τον δεύτερο να τιμάται για την πολυετή, αδιάλειπτη προσφορά του στα ακριτικά νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Στο ίδιο υψηλό επίπεδο κυμάνθηκε η συνύπαρξη προσωπικοτήτων με βαθιά γνώση της οικονομικής πολιτικής, των διεθνών αγορών, του εξαγωγικού τομέα και της θεσμικής εκπροσώπησης, με συμμετοχές όπως αυτή του Γκίκα Χαρδούβελη, π. Υπουργού Οικονομικών, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και Προέδρου του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, του Χρήστου Σταϊκούρα, π. Υπουργού Οικονομικών και Καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, του Ιωάννη Σαρακάκη, Προέδρου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (American-Hellenic Chamber of Commerce), της Σοφίας Εφραίμογλου, Εκτελεστικής Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, της Δανάης Μπεζαντάκου, Προέδρου του Propeller Club Piraeus, του Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Δρ. Νικόλαου Βογιατζή, συνιδρυτή των οικοσυστημάτων καινοτομίας Corallia.

Το «THE CHIOS FESTIVAL», ωστόσο, προσέγγισε την επιχειρηματικότητα όχι μόνο ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ως έννοια συνυφασμένη με την κοινωνική ευθύνη και την προσφορά. Στην κατεύθυνση αυτή εντάχθηκε η παρουσία της Αλίκης Δρακούλη, Προέδρου της Axion Hellas, του Δρ. Στέφανου Χανδακά, Προέδρου και Ιδρυτή της HOPEgenesis, του Μιχάλη Πρίντζου, Greece Country Head του The Hellenic Initiative και της Ειρήνης Νοτιά, Ιδρύτριας και Διευθύνουσας Συμβούλου του Project Connect – Young Professionals in-the-Making.

Μέσα από εμβληματικές πρωτοβουλίες, εκπροσωπούν μορφές προσφοράς που συνδέουν την ιδιωτική πρωτοβουλία με την ουσιαστική στήριξη των ακριτικών κοινωνιών, της ελληνικής οικογένειας και της νέας γενιάς. Το πολυσυλλεκτικό αυτό φάσμα ηγετών συμπλήρωσε ο Δημήτριος Μπούρλος, Νομικός - Ειδικός στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ναυτιλιακή διάσταση του Φεστιβάλ κορυφώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Β΄ μέρος της ημερίδας «Πρωτοπόρες Διαδρομές», που φιλοξενήθηκε στο Πετροκάραβο Βροντάδου — έναν χώρο με σπουδαίο συμβολισμό για τη χιώτικη ναυτοσύνη.

Στην ενότητα του Θαλάσσιου Τουρισμού, μια θεματική με ιδιαίτερη σημασία για τη Χίο, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη της Μαρίνας Χίου, μιας υποδομής που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες του νησιού στον τομέα του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού, συμμετείχαν ως ομιλητές ο Ιωάννης Κουρούνης, CEO της Istion Yachting Group και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, η Τζίνα Πολέμη, Ιδρύτρια και Managing Director της Regatta Plus, ο Αντώνης Στελλιάτος, Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, ο Βασίλειος Τέφας, CEO της Μαρίνας Χίου και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Jean Pierre Heim, καθώς και ο John Faraklas, Cofounder και CEO του ALLABOUTSHIPPING.

Ακολούθησε η ενότητα της Ναυτιλίας, με ένα πάνελ υψηλού συμβολισμού για τον τόπο, καθώς συγκέντρωσε προσωπικότητες με χιώτικη καταγωγή, βαθιές ρίζες και ισχυρούς δεσμούς με τον Βροντάδο και τη ναυτική κληρονομιά του νησιού.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Βέρα Αλεξανδροπούλου-Λω, συνιδρύτρια της ΑΜΚΕ ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ και Αντιπρόεδρος του Thalassa Foundation, ο Γεώργιος Ανδρεάδης, M&O Greece, Malta, Cyprus Director του Bureau Veritas, ο Μενέλαος Πάγκαλος, Managing Director της Chios Navigation (Hellas) Ltd, ο εφοπλιστής Σίμος Παληός, ο Αντώνης Φαράκλας, Managing Director των Charterwell Maritime S.A. και Chartworld Shipping Corporation, και ο Δημήτριος Φαφαλιός, Πρόεδρος και Διευθυντής της Fafalios Shipping S.A.