Ειδήσεις | Διεθνή

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει κλείσει το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

«Το Ναυτικό των Φρουρών στόχευσε ένα σκάφος επιφανείας χωρίς πιλότο, τύπου Saildrone Explorer, στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ» ανέφεραν μέσω του ιστοτόπου Sepah News.

Αυτά τα σκάφη διαθέτουν ραντάρ και κάμερες και υπάγονται στην Δύναμη Κρούσης 59 του 5ου Αμερικανικού Στόλου που εδρεύει στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι κατέσχεσαν ένα άλλο αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στην ίδια περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός στη συνέχεια υποστήριξε ότι ένα σκάφος του υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για το ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον πολιτικό κόσμο - Το «μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια» - Ο…ζαχαρώδης Ανδρουλάκης

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αισθητά υψηλότερες τιμές φέτος - Ανοιχτό παράθυρο για απευθείας επιδότηση

Η μετακίνηση των επενδυτών - Το ποδόσφαιρο και τα λεφτά - Tο ελληνικό «ραντεβού» με το Διάστημα

tags:
ΗΠΑ
Ιράν
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider