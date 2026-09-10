Eurostat: Πτώση 5,8% στις τιμές αγροτικής παραγωγής – «Άλμα» 22% στο κόστος ενέργειας

Το κόστος εισροών αυξάνεται, με ισχυρές ανατιμήσεις σε ενέργεια και λιπάσματα.

Οι τιμές της αγροτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, την ώρα που το κόστος των εισροών για τους αγρότες κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μέση τιμή της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ υποχώρησε κατά 5,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφεται μείωση.

Αντίθετα, η μέση τιμή των αγροτικών εισροών, δηλαδή των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται στη γεωργική παραγωγή και δεν σχετίζονται με επενδύσεις –όπως η ενέργεια, τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές– αυξήθηκε κατά 4,7% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο. Η άνοδος αυτή ακολούθησε μια περίοδο σχετικής σταθερότητας των τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, η μέση τιμή της αγροτικής παραγωγής μειώθηκε σε ετήσια βάση σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Δανία, με 17,2%, και ακολούθησαν η Ιρλανδία με 16,2%, η Λετονία και η Εσθονία με 14,5% η καθεμία και το Λουξεμβούργο και η Λιθουανία με 14,2% η καθεμία.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της αγροτικής παραγωγής εμφάνισαν η Κροατία και η Μάλτα, με 3,9% η καθεμία, ενώ ακολούθησε η Κύπρος με άνοδο 3,5%.

Αύξηση του κόστους εισροών σε όλες τις χώρες

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα όσον αφορά τις εισροές που δεν συνδέονται με επενδύσεις, καθώς η μέση τιμή τους αυξήθηκε και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Λιθουανία, με 16,4%, και ακολούθησαν η Ρουμανία με 11,7% και η Λετονία με 9,7%. Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία, με 1,2% η καθεμία, καθώς και στη Μάλτα, με 1,5%.

Βουτιά 16,6% στο γάλα

Μεταξύ των βασικών προϊόντων αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση της μέσης τιμής του γάλακτος, η οποία στην ΕΕ μειώθηκε κατά 16,6% μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2025 και του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι τιμές των δημητριακών, καταγράφοντας μείωση 5,6% στο ίδιο διάστημα.

Μεταξύ των βασικών αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται στη γεωργία, η μέση τιμή της ενέργειας και των λιπαντικών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22,0%, ενώ εκείνη των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους αυξήθηκε κατά 13,4%.