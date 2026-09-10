Χρυσός: Πτώση άνω του 1% με φόντο τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η τιμή του spot χρυσού υποχώρησε κατά 1%, στα 4.355,85 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ αποδυναμώθηκαν κατά 1,2% διαμορφούμενα στα 4.407,30 δολάρια.

Πτωτικά κινήθηκε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση των επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα.

Η τιμή του spot χρυσού υποχώρησε κατά 1%, στα 4.355,85 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ αποδυναμώθηκαν κατά 1,2% διαμορφούμενα στα 4.407,30 δολάρια.

Καθοριστικό ρόλο στην κίνηση της αγοράς διαδραμάτισαν τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ. Ο PPI αυξήθηκε κατά 0,4% για τον μήνα, ποσοστό ευθυιγραμμισμένο με τις προβλέψεις του Dow Jones, όπως ανέφερε την Πέμπτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης PPI διαμορφώθηκε στο 5,4%, παραμένοντας αρκετά πάνω από τον στόχο πληθωρισμού της Fed στο 2% και 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το αναμενόμενο. Ο δείκτης PPI αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο, μια ελαφρά ανοδική αναθεώρηση από την αρχική εκτίμηση για μηδενική μεταβολή.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 70% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, έναντι 62% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ωστόσο, η πλειονότητα των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένει ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 15-16 Σεπτεμβρίου και για το υπόλοιπο του έτους.

Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για όσους αγοράζουν το πολύτιμο μέταλλο σε άλλα νομίσματα. Πιέσεις στην τιμή του χρυσού άσκησαν και οι υψηλότερες αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Σημαντική ήταν την ίδια ώρα και η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 4%, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις στη ναυτιλία αυξήθηκαν σημαντικά, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά.

Πτωτική πορεία ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέταλλα. Η τιμή του ασημιού υποχώρησε κατά 4,6%, στα 64,19 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 5,5%, στα 1.791,13 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 5,1%, στα 1.283,52 δολάρια.