WSJ: Το Ιράν παράγει νέους πυραύλους σε περιορισμένες ποσότητες από υφιστάμενα εξαρτήματα

Οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα.