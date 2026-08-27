Τουρισμός: Οι περιφέρειες που κερδίζουν το στοίχημα των διεθνών αεροπορικών αφίξεων

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του επταμήνου. Πώς κινήθηκαν Μύκονος και Σαντορίνη. Σε διαφορετικές ταχύτητες Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε θετικό έδαφος εξακολουθεί να κινείται η τουριστική κίνηση το πρώτο επτάμηνο του έτους, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις που έχουν ανακύψει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνοντας μέχρι στιγμής την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Ενδεικτικές είναι οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, οι οποίες σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του INSETE Intelligence, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 διαμορφώθηκαν στα 15,7 εκατ., αυξημένες κατά 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θετικό ήταν το πρόσημο και στην εκκίνηση του γ΄ τριμήνου, καθώς μόνο τον Ιούλιο οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν τα 5 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 3,2%.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν ακολουθούν όλοι οι προορισμοί την ίδια τροχιά. Πίσω από τη συνολική άνοδο αναδεικνύονται διαφοροποιήσεις, με αρκετούς προορισμούς «outsiders» να κερδίζουν έδαφος, την ώρα που παραδοσιακές αγορές εμφανίζουν ηπιότερες επιδόσεις.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 7μήνου

Στις κερδισμένες γεωγραφικές ενότητες του επταμήνου εντάσσεται για παράδειγμα η Πελοπόννησος η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να αυξάνονται κατά 15,2%, φτάνοντας τις 154 χιλ. στο επτάμηνο.

Ακολουθεί η Κρήτη με άνοδο 7,2% και 3,2 εκατ. αφίξεις, τα Ιόνια Νησιά με άνοδο 6,6% και 2,3 εκατ., οι Κυκλάδες με αύξηση 4,7% και 668 χιλ., ενώ πιο συγκρατημένη είναι η αύξηση στα Δωδεκάνησα, κατά 2,4%, στα 2,5 εκατ.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα γίνεται η εικόνα σε επίπεδο μεμονωμένων προορισμών. Η Καλαμάτα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους του επταμήνου, με τις διεθνείς αφίξεις να ενισχύονται κατά 20,8%, φτάνοντας τις 107 χιλ., επίδοση που συνδέεται με τη σταδιακή ενίσχυση της διεθνούς προσβασιμότητας της Μεσσηνίας.

Στους «outsiders» συγκαταλέγεται και η Σάμος, η οποία παρά τον μικρότερο απόλυτο αριθμό των αφίξεων (86 χιλ.) καταγράφει άνοδο 19,5%. Αντίστοιχα και η Σκιάθος κινείται στο +12,1%. Ισχυρή επίδοση εμφανίζουν και τα Χανιά, με +11,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Κρήτης, ενώ στην Κεφαλονιά οι διεθνείς αφίξεις αυξάνονται κατά 8% και στην Κέρκυρα κατά 8,3%.

Ωστόσο δεν έλειψαν και οι «χαμένοι» προορισμοί, όπου το πρόσημο των αφίξεων ήταν αρνητικό συγκρινόμενο με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Για παράδειγμα η Καβάλα υποχωρεί κατά 8,8% και η Μυτιλήνη κατά 7,7%, ενώ αρνητικό πρόσημο εμφανίζει και η Κως (-1,2%). Ακόμα και η Ρόδος, που διατήρησε το θετικό της πρόσημο, εμφάνισε πιο συγκρατημένο ρυθμό με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 3,7%, φτάνοντας τα 1,7 εκατ.

Πώς κινήθηκαν Μύκονος και Σαντορίνη

Διαφορετικές ταχύτητες εμφανίζουν και οι δύο premium νησιωτικοί προορισμοί της χώρας. Η Μύκονος παρουσιάζει αισθητή ανάκαμψη της διεθνούς αεροπορικής κίνησης, με τις αφίξεις να φτάνουν τις 317 χιλ. στο επτάμηνο, αυξημένες κατά 9,5% σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκρατημένη είναι η εικόνα στη Σαντορίνη, όπου οι 351 χιλ. διεθνείς αφίξεις αντιστοιχούν σε αύξηση μόλις 0,7%.

Τα στοιχεία δείχνουν ωστόσο μια διαφορετική σύνθεση της ανάκαμψης στους δύο premium προορισμούς, με τη Μύκονο να εμφανίζει σαφώς μεγαλύτερη δυναμική στις απευθείας διεθνείς αφίξεις και τη Σαντορίνη ισχυρότερη επίδοση στην εγχώρια αεροπορική κίνηση.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε διαφορετικές ταχύτητες

Διαφορετική είναι η εικόνα και στις δύο μεγαλύτερες αστικές πύλες εισόδου της χώρας. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφηκαν στο επτάμηνο περίπου 4,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις, μειωμένες κατά 0,8% ή περίπου 42 χιλ. σε σχέση με το 2025.

Το πρόσημο έγινε αρνητικό ήδη από τον Απρίλιο όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις μειώθηκαν κατά -4,8 με την απόκλιση να διευρύνεται τους δύο επόμενους μήνες (Μάιος -7,9% και Ιούνιος - 6,3%) και την ψαλίδα να κλείνει εκ νέου τον Ιούλιο (-1,6%). Στην περίπτωση της Αθήνας, πέρα από την εποχικότητα που χαρακτηρίζει την κίνηση του προορισμού επιδρώντας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, φέτος προστέθηκε και η επίπτωση από τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Σημειωτέον ότι οι αγορές που συνδέονται με τη Μέση Ανατολή αντιστοιχούν περίπου στο 7,5% της δραστηριότητας του αεροδρομίου. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι πολύ καλές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους, κατάφεραν να περιορίσουν την επίπτωση, ενισχύοντας την αισιοδοξία για την συνέχεια.

Εν αντιθέσει με την Αθήνα, η Θεσσαλονίκη κινήθηκε ανοδικά κατά 6%, φτάνοντας τα 1,6 εκατ. με τις νέες συνδέσεις και την επέκταση του δικτύου εξωτερικού να υποστηρίζουν την ανοδική της πορεία.