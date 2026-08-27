ΗΠΑ: Το 2028 η δίκη του φερόμενου ως «εγκεφάλου» των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ θεωρείτο άλλοτε πως συγκαταλεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν.

Αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Τετάρτη, επικαλούμενα διαταγή στρατοδίκη.

Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ θεωρείτο άλλοτε πως συγκαταλεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν.

Μετήχθη σε φυλακή του αμερικανικού στρατού στο Γουαντάναμο τον Σεπτέμβριο του 2006, όπου παραμένει κρατούμενος είκοσι χρόνια αργότερα. Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια.

Τον Ιούλιο του 2025, αμερικανικό εφετείο ακύρωσε συμφωνία που προέβλεπε ομολογία ενοχής από πλευράς του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ και δυο συγκρατουμένων του, με αντάλλαγμα να αποφύγουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η ημερομηνία της δίκης του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ δεν αποκλείεται να αναβληθεί, καθώς είναι ανεπίλυτα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα -- κυρίως τι είδους αποδεικτικά στοιχεία θα επιτραπεί να παρουσιαστούν στη δίκη.

Η φυλακή όπου κρατείται, σε βάση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού σε έδαφος της Κούβας υπενοικιασμένο από τις ΗΠΑ, είχε ανοίξει μετά τις επιθέσεις του 2001 κατά διαταγή του τότε πρόεδρου Τζορτζ Ου. Μπους. Στον κολοφώνα της, κρατούνταν εκεί κάπου 800 κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία». Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που χαρακτηρίζουν το κέντρο κράτησης μαύρη τρύπα ως προς το διεθνές δίκαιο, ζητούν εδώ και χρόνια να κλείσει. Παραμένει μολαταύτα σε λειτουργία, αν και πλέον δεν απομένουν παρά ελάχιστοι έγκλειστοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ