Τουρισμός: Τι δείχνει η «ακτινογραφία» των καταλυμάτων τον Ιούνιο

Οι επιδόσεις του Ιουνίου, η διαφορετική εικόνα ημεδαπών και αλλοδαπών και τι δείχνουν τα στοιχεία για τη μέση διάρκεια παραμονής.

Διαφορετική πορεία ακολούθησε τον Ιούνιο ο εσωτερικός τουρισμός σε σχέση με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, με τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών να υποχωρούν ελαφρά, την ώρα που εκείνες των αλλοδαπών κινήθηκαν ανοδικά. Την ίδια στιγμή οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των καταλυμάτων, επιβεβαιώνουν τη συγκράτηση που έδειξαν και τα στοιχεία της ΤτΕ, για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την κίνηση καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενων δωματίων, τον Ιούνιο του 2026 οι αφίξεις ανήλθαν σε 5.580.961 και οι διανυκτερεύσεις σε 24.061.112, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,3% και κατά 1,4% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ωστόσο ενώ στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,7% τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, για τους ημεδαπούς που ταξίδεψαν ή διανυκτέρευσαν σε κάποιο κατάλυμα τέτοιου τύπου σε ελληνικό προορισμό το πρόσημο ήταν αρνητικό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά -0,4% και -0,9%, αντίστοιχα.

Μάλιστα οι αλλοδαποί αντιπροσώπευσαν το 82% των αφίξεων και το 89,5% των διανυκτερεύσεων στο σύνολο των συγκεκριμένων καταλυμάτων, έναντι 18,0% και 10,5% αντίστοιχα για τους ημεδαπούς.

Σχεδόν διπλάσια η παραμονή των ξένων

Επιπλέον, οι ημεδαποί φαίνεται να διαμένουν λιγότερο σε κάθε προορισμό, καθώς εμφανίζουν αισθητά μικρότερη μέση διανυκτέρευση σε κάθε τύπο καταλύματος. Για παράδειγμα στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ η μέση διάρκεια παραμονής των Ελλήνων είναι 2,3 ημέρες τον Ιούνιο αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι, ενώ για τους αλλοδαπούς είναι στις 4,7 ημέρες, εξίσου αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια αντίστοιχα η μέση διανυκτέρευση των Ημεδαπών είναι 3,5 ημέρες, οριακά μειωμένη έναντι του 2025 που ήταν 3,4 ημέρες, έναντι 4,8 διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών.

Το εύρημα δεν είναι νέο, καθώς και στο παρελθόν οι οι Έλληνες φαίνεται να διαμένουν σχεδόν τις μισές μέρες σε κάποιο προορισμό έναντι των ξένων επισκεπτών. Την τριετία 2023-2025 η μέση διανυκτέρευση των ημεδαπών στα συγκεκριμένα καταλύματα παρέμεινε σταθερή στις 2,5 ημέρες τον Ιούνιο, στις 3 ημέρες τον Ιούλιο και στις 3,3 ημέρες τον Αύγουστο. Η διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών ήταν αισθητά μεγαλύτερη, κινούμενη κατά τους δύο μήνες αιχμής πάνω από τις 5 ημέρες.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν αποτυπώνει το σύνολο της τουριστικής διαμονής, καθώς στη συγκεκριμένη έρευνα δεν περιλαμβάνονται τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς τόσο μεταξύ των ημεδαπών όσο και μεταξύ των αλλοδαπών επισκεπτών.

Με μικρότερο ρυθμό η άνοδος

Ωστόσο από τις επιδόσεις των καταλυμάτων τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού παρατηρείται η ίδια συγκράτηση που προέκυψε κι από τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της ΤτΕ, που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η άνοδος, που οφειλόταν κατά κύριο λόγο στους αλλοδαπούς, ανήλθε σε μόλις 1,3% για τις αφίξεις και 1,4% για τις διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Να θυμίσουμε ότι βάσει των στοιχείων του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της ΤτΕ, υπήρξε συγκράτηση ειδικά στην περίπτωση των εσόδων. Για την ακρίβεια η ταξιδιωτική κίνηση του Ιουνίου εμφάνισε άνοδο 6,9% ωστόσο τα ταξιδιωτικά έσοδα κατέγραψαν άνοδο μόλις 1,2%.

Χάρη στις θεαματικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους βέβαια, όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είχε ξεκινήσει, η επίδραση στο εξάμηνο είναι προς ώρας περιορισμένη - η ταξιδιωτική κίνηση καταγράφει άνοδο 15,4% ενώ τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 14,8%. Υπό αυτό το πρίσμα οι επόμενοι μήνες θεωρούνται καθοριστικοί για το πρόσημο της εφετινής σεζόν.